„Wo findet ihr Literatur für eure Facharbeit?“ Lehramtsstudentin Hanna Sperling schaut fragend in die Runde. Ihr gegenüber im Computerraum der Anne-Frank-Gesamtschule ( AFG ), sitzt gut ein Dutzend Oberstufenschüler und erstellt am PC eine Vorlage für die erste wissenschaftliche Arbeit. In Pädagogik, Englisch, Niederländisch, Deutsch und Geschichte wollen diese Q1-Schüler einer Leitfrage nachgehen und sie – zumindest in Ansätzen – fachwissenschaftlich beantworten. Schulbücher helfen nicht weiter. „Fachartikel sollten es schon sein“, betont Sperling. Die Universitäts- und Landesbibliothek (ULB) in Münster sei die richtige Adresse.

Da in der großen ULB Schüler in der Regel überfordert sind, organisiert die AFG jedes Jahr eine Führung durch die Bibliothek. Als diese aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, setzte sich Oberstufenkoordinatorin Jeanette Reineke mit den derzeitigen Praxissemesterstudentinnen, Hanna Sperling, Valerie Hollwedel und Isabel Sandjohann, zusammen. „Wir haben uns gefragt, wie wir die Schüler in dieser für sie herausfordernden Arbeit unterstützen können, ohne vor Ort zu sein“, sagt Reineke, die aus Erfahrung weiß, dass die Herausforderung nicht nur in der Literaturrecherche und dem Aufbau der Arbeit, sondern auch im Umgang mit der Computersoftware „ Word “ liegt.

Kurzerhand bereiteten die Studentinnen daher eine Einführung zum wissenschaftlichen Arbeiten vor, die nicht nur Organisatorisches rund um die Ausleihe in der ULB vermittelt, sondern auch in „Word“ schult und Möglichkeiten darstellt, wissenschaftliche Texte und Inhaltsverzeichnisse corona-kompatibel aus der Distanz einzusehen.

„Oft reicht es schon, das Inhaltsverzeichnis zu lesen, um auf interessante Themen zu stoßen“, erklärt Isabel Sandjohann, „und häufig bringt schon eine Publikation viel, um Autoren zu finden, die in der Thematik weiter führen.“ Dabei sei das Eingrenzen des Themas häufig das Schwierigste. „Schließlich soll die Facharbeit ja nicht länger als zwölf Seiten werden.“

Die Resonanz auf Schülerseite ist durchweg positiv: „Ich bin eine ziemliche Niete, was Technik angeht“, gibt Schülerin Martha Ebel zu. „Der Workshop hat mir viel Zeit erspart.“ Dabei sei die Hemmschwelle, Fragen zu stellen, sehr gering gewesen. „Die Studentinnen sind einfach näher dran.“ Die erinnern sich noch daran, wie schwer die ersten Seminararbeiten an der Uni fielen.

„Jetzt, nach jahrelangem Schreiben, wissen wir genau, was eine Einleitung beinhaltet oder wie ein Fazit aussehen muss“, erzählt Valerie Hollwedel. Dieses Wissen gemeinsam weiterzugeben, habe Spaß gemacht, auch deshalb, „weil wir hier einmal mit den Schüler arbeiten durften, ohne dass Lehrer dabei waren“, so Sandjohann.

Jeanette Reineke freut sich über diese Win-Win-Situation: „Die Studierenden haben eine tolle Verbindung zur Praxis geschaffen. Daran lohnt es, festzuhalten – auch nach Corona.“