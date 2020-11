Sehen und vor allem von anderen Verkehrsteilnehmern gut gesehen werden, darauf kommt es im Herbst und Winter besonders an. Eine funktionierende Beleuchtung und Reflektoren am Fahrrad tragen maßgeblich zur Sicherheit bei. Deshalb führte die Polizei in der Baumberge-Schule am Freitag eine Fahrradkontrolle durch.

Klassenweise rollten die Mädchen und Jungen mit ihren Fahrrädern in die Aula. Die beiden Bezirksbeamten Edgar Elpers und Bernd Kösters nahmen die Räder gemeinsam mit Zweiradmechaniker-Meister Jan-Christopher Hensmann vom Fachgeschäft „Radkult“ unter die Lupe. Hauptaugenmerk galt natürlich dem Vorder- und Rücklicht, aber auch die Bremsen und Klingel wurden auf Funktion getestet.

Verkehrssicherheit regelmäßig prüfen

Kleinere Defekte reparierte Jan-Christopher Hensmann gleich vor Ort. War dies nicht möglich, notierte Edgar Elpers die Mängel. Die jeweiligen Eltern erhalten darüber eine Nachricht mit der Aufforderung, das Fahrrad ihrer Kinder wieder in Ordnung zu bringen.

„Bei der Kontrolle haben wir an 40 Fahrrädern Mängel festgestellt“, zog Edgar Elpers nach Abschluss der Kontrolle Bilanz. Vor allem bei der Beleuchtung und den Bremsen habe es Beanstandungen gegeben.

An die Eltern appellierten die beiden Polizisten, regelmäßig die Räder ihrer Kinder zu kontrollieren. Das gelte auch für ansteckbare Batterie- oder Akkuleuchten. „Gerade bei Kälte machen deren Batterien schnell schlapp“, so Edgar Elpers. Viele Kinder kämen auch mit Cityrollern zur Schule. Kleine Leuchten am Lenker, Reflektoren oder Blinkies könnten hier die Sichtbarkeit verbessern, raten die Bezirksbeamten.

Bei der morgendlichen Schulwegsicherung werden die Polizisten jetzt verstärkt auf Radfahrer achten, die ohne Licht unterwegs sind.