Pfarrer Siegfried Thesing (53) wird Ende des Monats seinen Dienst in der Katholischen Kirchengemeinde St. Dionysius und St. Georg beenden. Er wurde vom Bischof für eine Pfarrstelle in Legden eingesetzt. In den über elf Jahren seines Wirkens in der Baumberge-Gemeinde hat er als Priester viel bewegt.