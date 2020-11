„Das ist es, was Krieg macht: tote Freunde, tote Brüder, tote Väter. Alle tot. Nur Tod und Zerstörung!“ Nach dem Besuch eines Soldatenfriedhofes schrieb eine Schülerin diese Gedanken an ihre Freunde. Zum Volkstrauertag erinnert der Friedenskreis an der Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck-Billerbeck an die vielen Toten von Gewalt und Krieg.

Gleichzeitig mahnt der Friedenskreis, alles zu tun, damit nicht neue Kriege Leid und Elend über die Menschen bringen. Hier müsse Deutschland mehr Verantwortung übernehmen, meinen die Mitglieder des Friedenskreises. „Wir können deutlich mehr Verantwortung übernehmen, wenn es darum geht, Armut und Hunger in der Welt zu reduzieren, wenn es darum geht, Fluchtursachen zu bekämpfen, wenn es darum geht, das Klima zu retten“, so Dr. Christa Degemann-Lickes. Deutschland könne deutlich mehr diplomatische Initiativen starten, präventive Strategieinstrumentarien gegen Gewalt und kriegerische Handlungen fördern, deutlich mehr zivile Konfliktbewältigungsmaßnahmen entwickeln und einsetzen und so eine deutliche größere Verantwortung für Frieden in der Welt übernehmen.

Als deutliches Zeichen für diese Sichtweise, Sicherheit neu zu denken, befestigten zwei Mitglieder des Friedenskreises, Roger Reinhard und Klaus-Gerd Greiff, zwei weiße Transparente an der Kriegergedächtniskapelle an der Schulstraße. Auf dem einen Transparent steht in vielen Sprachen das Wort „Frieden“, auf dem zweiten die Botschaft: „Du sollst nicht töten. Verhandeln statt schießen.“