Großer Spendenlauf durch Europa

Was macht ein Lauftreff, wenn gemeinsames Laufen wegen der Corona-Regeln nicht mehr möglich ist? Der Lauftreff Hohenholte, der zu den größten Lauftreffs im Münsterland gezählt werden darf, hat eine Möglichkeit gefunden, aus der Not eine Tugend zu machen. Um die aktuelle Situation zu überbrücken und darüber hinaus noch etwas für einen guten Zweck zu tun, wurde ein großer Spendenlauf ins Leben gerufen.

„Weil das gemeinsame Laufen derzeit nicht mehr möglich, aber das Laufen alleine oder zu zweit mit entsprechendem Abstand weiter gestattet ist, und gerade jetzt von Medizinern zur Stärkung der Immunabwehr empfohlen wird, hat der Lauftreff einen virtuellen Lauf auf einem Rundkurs durch mehrere Länder Europas organisiert“, berichtet der Leiter des Lauftreffs Hohenholte, Chris Voll .

Die Route führt von Hohenholte über Brüssel, Paris und Bordeaux zunächst bis zum südlichsten Punkt der Runde nach Lissabon und von dort aus über Madrid, Barcelona und Marseille nach Monaco. Es folgt ein Abstecher nach Italien über Genua und Mailand. Über Bern, Straßburg und Luxemburg geht bis zurück nach Hohenholte. Diese 5600 Kilometer lange Strecke wollen die Aktiven des Lauftreffs in vier Wochen schaffen. Täglich werden die Läufer auf ihren heimischen Trainingsstrecken alleine oder zu zweit Kilometer zurücklegen und diese melden.

„Unsere Teilnehmer sind mit GPS-Uhren ausgestattet, die per Satellit die Streckenlängen auf wenige Meter genau aufzeichnen und die gemeinsamen Tagesergebnisse auf die virtuelle Europa-Runde übertragen“, erklärt Chris Voll. „Neben der sportlichen Herausforderung, das ambitionierte Ziel in der vorgegebenen Zeit zu erreichen, steht aber im Vordergrund, und das freut mich am meisten, dass wir unseren ehrgeizigen Einsatz in den Dienst einer guten Sache stellen werden.“

Deshalb hat der Lauftreff Sponsoren gesucht und gefunden, die jeden zurückgelegten Kilometer mit einem Betrag belohnen, der zu einer gesamten Spendensumme zusammengeführt wird. Dieses Spendenaufkommen wird verschiedenen wohltätigen Vereinen und Organisationen in der Gemeinde Havixbeck zur Weitergabe an Familien und Einzelpersonen, die sich in einer unverschuldeten aktuellen Notlage befinden und auf schnelle und unbürokratische Hilfe angewiesen sind, zur Verfügung gestellt.

Bisher sind Spendenzusagen über mehr als 1800 Euro beim Lauftreff eingegangen. „Und auch das bisher von den Sportlern bereits erreichte erste Etappenziel stimmt zuversichtlich“, so Christ Voll. Nach 1506 Kilometern auf der virtuellen Strecke – von Hohenholte bis kurz vor der spanischen Grenze auf dem Weg nach Lissabon – seien sich die Aktiven sicher, in der geplanten Zeit wieder in Hohenholte einzutreffen und das hochgesteckte Ziel zu erreichen.

Und natürlich hoffen alle, dass ihr Einsatz noch durch weitere Spenden honoriert wird. Die Läufer rufen Bürger und Unternehmen dazu auf, mit kleinen oder gerne auch größeren Beiträgen am Spendenaufkommen mitzuwirken. Auch selbst werden die Aktiven die von ihnen zurückgelegten Kilometer in Geld ummünzen. Der Sportverein Gelb-Schwarz Hohenholte wird die eingehenden Spenden auf seinem Konto entgegennehmen und verwalten: Sportverein Gelb-Schwarz Hohenholte e.V., Sparkasse Westmünsterland, IBAN: DE25 4015 4530 0080 0097 64, Verwendungszweck: Spendenlauf.

„Wir haben uns seit Bestehen des Lauftreffs Hohenholte bereits an vielen Spendenläufen im Münsterland beteiligt“, erläutert Chris Voll. „Und wir verstehen uns nicht nur als eine rein sportliche Gruppierung, sondern als soziale und mitmenschliche Gemeinschaft, die auch Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns, unterstützt. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, diesmal mit unserem Europalauf das Spendengeld für Hilfe in der eigenen Gemeinde einzubringen.“

Chris Voll steht für Fragen zum Spendenlauf des Lauftreffs Hohenholte jederzeit zur Verfügung: E-Mail: cv@naxos.de, 0 25 07/ 61 41 43, 01 71/4 77 92 91.