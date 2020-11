„Auf den Hund gekommen“

Wie bewegen sich Hunde und weshalb können sie so viel schneller laufen als wir Menschen? Sind sogenannte „gefährliche Hunde“ wie etwa der Pit Bull oder auch der Rottweiler von Natur aus „böse“? Und weshalb haben Hunde – im Gegensatz zu Menschen – meistens den „richtigen Riecher“? Diesen und noch einigen anderen spannenden Fragen rund um das beliebte Haustier sind 16 Siebtklässler des Wahlpflichtfachs Naturwissenschaften an der Anne-Frank-Gesamtschule ( AFG ) nachgegangen. Erstmals nehmen an diesem Kurs Schüler beider Standorte, Havixbeck und Billerbeck, teil.

„Die Hauptarbeit zum landesweiten Wettbewerb ‚bio-logisch!‘ hat im Distanzlernen am Ende des letzten Schuljahres stattgefunden und war damit umso anspruchsvoller“, betont Biologielehrerin Barbara Plettendorff . Überregional und schulformübergreifend beteiligten sich 1700 Schülerinnen und Schüler an dem Wettbewerb.

Unter der Leitung ihrer Biologielehrerin haben die jungen Forscher herausgefunden, dass Hunde viele Geruchszellen haben. „Das liegt am Aufbau der Nase“, erklärt Matilda (12). „Hunde mit langen Nasen, zum Beispiel Schäferhunde, riechen besser.“ Damit sei jetzt jedem Kind klar, weshalb diese Rasse von der Polizei häufig als Spürhund eingesetzt wird, ergänzt Plettendorff, die betont, wie vielfältig die kleinen Forschungsprojekte waren. „Die Kinder haben sowohl mit echten Lebewesen als auch mit Videos gearbeitet. Wer keinen eigenen Hund hatte, nahm auch schon mal Kontakt zu Hundebesitzern auf.“

Die beiden AFG-Schüler Greta und Ben präsentieren stolz ihre Urkunden. Foto: AFG

Matilda zum Beispiel hat ihren jüngeren Bruder beim Laufen beobachtet und dabei festgestellt: „Menschen laufen über die Ferse, Hunde dagegen setzen erst ihre Zehen auf.“ Felicitas (12) ergänzt: „Die Tiere können mit ihren vier Beinen auch mehr Schwung nehmen. Außerdem ist ihr Skelett anders aufgebaut und die Muskelmasse ist größer, sodass Windhunde Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 70 km/h erreichen.“ Hendrik (12) hat vor allem die Intelligenz von Hunden beeindruckt, die immerhin mit der kognitiven Leistung zweijähriger Kinder vergleichbar ist. „Wie Hunde lernen, wird deutlich, wenn man Kunststücke mit ihnen macht oder den Tieren Kommandos beibringt.“

Immer wieder liest und hört man von Hunden, die beißen oder Menschen angreifen. „Hunde sind aber nicht von allein böse“, erklärt Greta (12). „Wenn so etwas passiert, sollte man erst einmal fragen, wie die Hundebesitzer mit ihnen umgegangen sind.“ Klare Kommandos und auch ein Belohnungssystem seien wichtig, damit sich Tiere an Regeln halten und ihr Verhalten berechenbar bleibt, ergänzt Plettendorff.

Schulleiter Dr. Torsten Habbel überreichte die Urkunden mit den Worten: „Die Besten von Euch haben Plätze unter den obersten zehn Prozent aller Teilnehmer erreicht. Ich gratuliere, wir können alle stolz sein“, und bettete damit den Wettbewerb in das „Forderprogramm“ der Anne-Frank-Gesamtschule für leistungsstarke Schülerinnen und Schüler ein.