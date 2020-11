Die Corona-Pandemie bedeutet für Kulturschaffende starke Einschränkungen. Das musste auch das Salonorchester Da Capo feststellen, als ein Konzert nach dem anderen abgesagt werden musste: kein Tanzfest, kein Weinfest , kein Wettbewerb und wohl auch kein Neujahrskonzert .

„Ein arbeitsreiches Jahr liegt hinter dem Vorstand“, berichtet Beisitzerin Paula Lefering in einer Pressemitteilung des Salonorchesters. Da Capos Vereinsstatus habe zu vielen Neuerungen geführt, deren sich die Vorsitzende Heike Paraknowitsch kundig annehmen konnte.

In den September musste die Generalversammlung verschoben werden. Josef Schnieder wurde einstimmig zum zweiten Vorsitzenden gewählt. Mechthild Buer erklärte sich bereit, den frei gewordenen Beisitzerposten zu übernehmen. Die übrigen Vorstandsmitglieder wurden im Amt bestätigt.

Die Kassenprüferinnen Hiltrud Hollenhorst und Elisabeth Schaller hoben die sorgfältige Kassenführung der Kassiererin hervor. Einstimmig wurde die Entlastung des Vorstands beschlossen. Kassenprüferinnen im nächsten Jahr werden Elisabeth Schaller und Patricia Rotering sein.

Der September schien endlich Besserung im Konzertgeschehen zu verheißen. Im Kapuzinerkloster in Münster konnte das Orchester mit klassischen Stücken die Messe von der Orgelbühne aus feierlich gestalten. Einen besonderen Auftritt bescherten Felicitas und Sebastian Rotering, die mit Violine und Cello ein Menuett von Charles Dancla (moderato grazioso arco) und eine Sonate von Filippo Carlo Belisi (in sol maggiore) zum Besten gaben.

„Doch leider, leider schnellen die Infektionszahlen in die Höhe und stellen das Orchester auf eine äußerst unmusikalische Geduldsprobe“, schildert Paula Lefering die Situation. Zunächst fanden Proben in kleiner Besetzung, in Registergruppen, später auch in Kammerorchesterbesetzung statt. „Doch nun, angesichts der derzeitigen Entwicklung der Coronazahlen, müssen die Proben als Einzelproben daheim stattfinden“, so Lefering.

Nichtsdestotrotz: Das Salonorchester ist auf der Suche nach neuen Mitgliedern. „Da Capo ist ein bewährtes Heilmittel gegen Isolation und Einsamkeit in Corona-Zeiten“, sind sich die Orchestermitglieder einig. „Würden Sie gern einmal wieder die Geige samt Bogen in die Hand nehmen und beschwingte Melodien spielen? Oder sich am Schlagzeug erproben? Oder haben Sie seit der letzten Jagd das Horn nicht mehr in die Hand genommen, würden es aber gern einmal wieder erklingen lassen? Wir würden uns freuen über weitere Streicher, Fagottspieler, Hornisten, Oboisten oder Posaunisten! Kommen Sie doch zu uns!“

In „normalen Zeiten“ probt Da Capo montags von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 18.30 bis 20.30 Uhr im großen Probenraum der Musikschule. Bis wieder geprobt werden kann, erteilt Dirigenten Günther Mertens, 0 25 07/6 95, interessierten Musikern Auskünfte.

Derweil hofft Da Capo auf ein Ende der Corona-Zeit und plant schon einmal für die nächste Schönwettersaison ein Garten- oder Serenadenkonzert unter freiem Himmel.