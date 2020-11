Die Volksbank Baumberge würdigte mit ihrer Aktion „Herzlichen Dank unseren Alltagshelden“ in den letzten Wochen immer wieder Einrichtungen und Vereine in Havixbeck. Am Donnerstag war die Freiwillige Feuerwehr Havixbeck an der Reihe.

„Wie wichtig uns Bürgern die ehrenamtlichen Feuerwehrleute sind, können wir fast täglich wahrnehmen“, sagte Christoph Pape, Niederlassungsleiter der Volksbank Baumberge. 500 Euro überweist die Bank an die Feuerwehr .

Wie Christian Menke und Lars Martin betonten, werden damit Überraschungen gekauft, die verteilt werden. Mehr dürfe noch nicht verraten werden. „Die Feuerwehr ist einsatzbereit, kann aber keine Dienstabende zurzeit durchführen. Dies ist für eine gut funktionierende Kameradschaft nicht sehr praktikabel“, sagte Feuerwehrleiter Christian Menke. Die Leitung würde aber Maßnahmen ergreifen.