Havixbeck -

Von Ansgar Kreuz

Zwei besondere Ereignisse bewegten am Christkönigssonntag die Menschen in der Pfarrgemeinde St. Dionysius und St. Georg: Pfarrer Siegfried Thesing wurde nach elf Jahren verabschiedet. Zudem wurde der neu gestaltete Kirchplatz in Havixbeck eingeweiht.