Havixbeck -

Von Kerstin Adass

Zehn neue Mitglieder wurden während eines Gottesdienstes in der Pfarrkirche St. Dionysius neu in die Messdienergemeinschaft aufgenommen. „Ihr neuen Messdiener seid Leuchtpunkte hier am Himmel unserer Gemeinde in Havixbeck“, verkündete Pater Erasmus.