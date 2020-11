Die beiden Kirchengemeinden in Havixbeck planen für den Heiligen Abend einen ökumenischen Familiengottesdienst zum Thema „Auf dem Weg“. Aufgrund der Corona-Auflagen wird es nicht möglich sein, große Familiengottesdienste in den Kirchen zu feiern. Aus der Not soll deshalb eine Tugend werden: Anstatt je für sich zu planen, soll es ein ökumenisches Angebot für Familien geben.

Angedacht ist bisher ein Stationsgottesdienst, der am evangelischen Gemeindezentrum beginnt und auf einem Weg mit zwei bis drei Stationen Richtung katholische Kirche geht. Falls ein solcher Gang durch den Ort aufgrund der Corona-Maßnahmen nicht möglich sein sollte, wollen die Kirchengemeinden einen zentralen Ort auswählen, der genug Platz bietet und an dem alle „coronakonform“ zusammenkommen können.

Das Krippenspiel wird in diesem Jahr dabei nicht live aufgeführt. Vielmehr sollen die einzelnen Szenen an verschiedenen Terminen im Dezember aufgezeichnet werden. Der so entstehende Film soll am Heiligen Abend im ökumenischen Gottesdienst gezeigt werden.

Das Vorbereitungsteam sucht nun Kinder aus beiden Kirchengemeinden, die gerne beim Krippenspiel oder im Engelchor mitmachen wollen. Das Vorbereitungsteam bittet dazu um eine Anmeldung per E-Mail an Miriam Paffrath, miriam.paffrath@t-online.de, für das Krippenspiel oder an Kerstin Kaltmeyer, kerstin.kaltmeyer@gmx.de, für den Engelchor. Die Anmeldungen sollten bis Montag (30. November) erfolgen.

Dabei sind verschiedene Angaben erwünscht. Das genaue Prozedere ist über die Homepages beider Kirchengemeinden einzusehen. Zudem braucht es eine Einverständniserklärung der Eltern, dass die Kinder gefilmt werden dürfen und dass der Film am Heiligen Abend gezeigt und auf Youtube über die Homepages einem begrenzten Kreis zur Verfügung gestellt werden darf. Eine entsprechende Einverständniserklärung ist ebenso über die Homepages abrufbar.

Für Fragen stehen neben den beiden genannten Mitarbeiterinnen auch Anne-Marie Mertens, Pastoralreferent Jens König-Upmeyer und Pfarrer Oliver Kösters zur Verfügung.

Alle Planungen stehen unter dem Vorbehalt dessen, was in knapp vier Wochen möglich sein wird. „Auf jeden Fall aber soll Weihnachten mit Familien gefeiert werden, und auf jeden Fall werden wir das auch ökumenisch tun“, so das Vorbereitungsteam.