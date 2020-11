Lebendige Einkaufsstätten brauchen einen ebenso attraktiven wie vielfältigen Einzelhandel. Doch die Coronakrise bedroht auch im Münsterland viele lokale Geschäfte in ihrer Existenz. Mit einer Kampagne im umsatzstarken Weihnachtsgeschäft will deshalb ein regionales Bündnis ( IHK Nord West) für den Einkauf vor Ort werben – natürlich mit Abstand und unter Einhaltung aller Maßnahmen. „Das Gute findet Innenstadt“ lautet der Titel der Kampagne, die „auf der Gratwanderung zwischen Gesundheitsschutz und wirtschaftlich notwendiger Kundenfrequenz den richtigen Weg weisen“ möchte.

Bürgermeister Jörn Möltgen und Marketing-Geschäftsführerin Birgit Lenter waren sofort bereit, mit dem Kampagnenschild mitzuwirken. „Ich richte den Appell an alle Bürger in Havixbeck, dass wir es selber in der Hand haben, was wir an Geschäften im Ort haben auf Dauer“, so Möltgen. Jeder möge sich selber einmal fragen, ob er nicht einen Euro mehr ausgeben wolle und in den bekannten Geschäften einkaufe.

Bürgermeister Möltgen hat weitere Ideen, um den Einzelhandel in Havixbeck anzukurbeln. Es gebe inzwischen ein WEB-Kaufhaus, wo örtliche Händler im Kreis Coesfeld ihre Waren anbieten. Dies sei ein weiterer Schritt für Havixbeck.