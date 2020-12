Tonni-Kids im eigenen Domizil

Es ist ein kleiner Verein in der Gemeinde, aber er ist nicht mehr wegzudenken. Im nächsten Jahr feiern die „Tonni-Kids“ ihr 20-jähriges Bestehen. Der Elternverein Übermittagbetreuung ist Anfang November in das erste eigene Domizil eingezogen.

Im Sandsteingebäude am Kirchplatz Nr. 6 hat der Verein Räume angemietet, die voll und ganz nur für die Grundschulkinder zur Verfügung stehen. „Da hatten wir richtig Glück, dass wir die Wohnung im ersten Obergeschoss bekommen haben“, meint Heidi Bozelie , die als Erzieherin fast von Anfang an dabei ist und die Geschichte der Tonni-Kids sehr gut kennt.

Über die letzten zwei Jahrzehnte haben Kinder und Eltern mehr oder weniger eine Unterbringungsodyssee hinter sich. Es waren keine eigenen Räume zu bekommen, weil die Zeit der Betreuung auch nur immer einige Stunden am Tag stattfindet. Zunächst starteten die Tonni-Kids im früheren Krögerheim und blieben dort einige Jahre. Das Angebot bekamen sie von der Katholischen Kirchengemeinde.

Weiter ging die Reise ins Marienstift, wo das Thema Jung und Alt im Vordergrund stand. Räume im Untergeschoss wurden genutzt sowie der Garten. Seit Ausbruch der Pandemie war dort nichts mehr möglich. Die Tonni-Kids blieben in der Nachbarschaft und kamen kurzerhand im TIFF bei „Cilly“ unter. „Das war für alle aber zu eng und sollte ja nur vorübergehend sein“, berichtet Vorsitzende Nadine Hecker-Lovricic.

Wenn alle Jungen und Mädchen zur Übermittagbetreuung kommen, dann sind es insgesamt 44 Grundschulkinder. Diese Zahl sei aber nicht immer so hoch. Von 11.30 bis 14 Uhr besteht das Angebot der Betreuung. In der Zeit wird gespielt, Hausaufgaben gemacht und ein Mittagessen eingenommen. In Ferienzeiten haben die Tonni-Kids von 8 bis 14 Uhr geöffnet.

Väter und Mütter sehen in Einrichtung immer eine gute Alternative zur OGS, da die Betreuung ihrer Kinder nicht so lange bis in den Nachmittag reicht. Außerdem besteht keine Pflicht, dass die Kinder jeden Tag kommen müssen.

„Bedingt durch unsere gute Arbeit und den Bekanntheitsgrad haben wir eine Warteliste, die bis 2027 reicht. Mal sehen, was dann so läuft“, erklärt Heidi Bozelie frohen Mutes. Sie und ihre vier Kolleginnen haben sich in den letzten vier Wochen die neuen Räumen eingerichtet. Da der Verein bislang nicht über eine eigene Küche verfügte, musste diese angeschafft werden.

Sparkassen-Regionalleiter Carsten Fischer sah die Notwendigkeit, für die Kleinsten in der Gesellschaft etwas zu tun, und spendete umgehend 1000 Euro für die Anschaffung einer Küchenzeile. Diese wurde nun beim Rundgang besichtigt und für gut befunden. „Für mich ist es immer wieder schön zu sehen, wie viel in der Gemeinde für Kinder getan wird“, so Fischer.