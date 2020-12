Mit einer ganz besonderen Aktion kurz vor Heiligabend warten Marketing Havixbeck und Bürgermeister Jörn Möltgen auf. Nach dem IHK-Motto „Das Gute findet Innenstadt” möchte der Bürgermeister speziell auf den Einzelhandel in der Baumberge-Gemeinde eingehen.

In der guten Stube von Havixbeck könne der Kunde Geschenke finden. „Der Einzelhandel verlängert seine Öffnungszeiten. Die Ortsmitte ist weihnachtlich beleuchtet sowie geschmückt und nun gibt es noch ein ganz besonderes Bonbon für den Weihnachtseinkauf vor Ort“, so Marketing-Geschäftsführerin Birgit Lenter. Es ist eine Premiere für den Ort: Den Job des Weihnachtsbotens übernimmt Bürgermeister Jörn Möltgen. Er liefert die Pakete zu den Bürgern aus, die in den Geschäften im Ortskern bestellt wurden. „Das habe ich mir fest vorgenommen und mache das auch. Solange der Akku vom neuen Lastenrad hält“, verspricht Möltgen.

Mit dem dreirädrigen Vehikel der Gemeindeverwaltung Havixbeck macht sich Jörn Möltgen gemeinsam mit Jens Dertenkötter, Vorsitzender von Marketing Havixbeck, sowie der Unterstützung von Mitarbeitern am 19. Dezember – letzter Samstag vor Heiligabend – auf den Weg und bringt persönlich die vorher im Ort bestellten Waren und Geschenke zu den Bürgern.

Das Prinzip ist ganz einfach erklärt: Alle Produkte aus dem klassischen Einzelhandel (Lebensmittel ausgenommen) werden in den entsprechenden Geschäften bestellt und können in Anlehnung an die Aktion „Havixbeck bringt´s“ von Bürgermeister Möltgen und seinem Team ausgeliefert werden. Wer noch Einkäufe tätigen möchte, ist eingeladen, sich diese direkt nach Hause liefern zu lassen. „Wer braucht da noch Amazon und Co, wenn man sich in Havixbeck die Waren auch nach Hause liefern lassen kann?“, so Bürgermeister Jörn Möltgen.

Verlängerte Öffnungszeiten im Ortskern: freitags bis 20 Uhr und samstags bis 15 Uhr.