Laptops, Tablets und Beamer

Die digitale Ausstattung in der Baumberge-Schule nimmt deutliche Konturen an. Aus dem Soforthilfeprogramm der Landesregierung NRW erhielten die Schüler 40 Laptops inklusive Zubehör als Ausleihgeräte für das Lernen zu Hause.

„Bei der Abfrage zu Beginn des Schuljahres wurde bereits deutlich, dass in vielen Familien der dringende Bedarf eines digitalen Endgerätes für das Lernen auf Distanz besteht“, erklärt Schulleiterin Regina Sommer . „Die 40 Laptops stehen diesen Kindern nun für das Homeschooling jederzeit zur Verfügung.“

Das Lernmaterial wird den Grundschülern auf verschiedenen Wegen bereitgestellt. Zum einen gibt es das in Papierform zur Verfügung gestellte Material, das die vorhandenen Lehrwerke mit dem passenden Schülermaterial zum individuellen Arbeiten in den Klassen unterstützt und ergänzt. Das Kollegium hat sich innerhalb einer schulinternen Lehrerfortbildung im November auf die Arbeit mit Padlets verständigt. Ein Padlet ist eine digitale Pinnwand, die einfach und intuitiv zu nutzen ist. Dort lassen sich Textdateien, Bilder, Videos, Tondateien, Links und vieles mehr ablegen.

Ein weiterer wichtiger Baustein in der digitalen Ausstattung der Grundschule sind rund 75 iPads mit Zubehör, welche aus dem im März beschlossenen Digitalpakt der Bundesregierung finanziert werden. Seit fünf Jahren sind iPads ein wichtiger Bestandteil im Unterricht der Grundschule. Die Schüler sind mit den Anwendungsmöglichkeiten vertraut und können inzwischen selbstständig mit den Geräten umgehen. Ein Klassensatz iPads wurde seinerzeit auf großen Wunsch hin vom Förderverein angeschafft. Eine Aufstockung um weitere 75 Geräte wird es den Lehrkräften in naher Zeit ermöglichen, digitale Unterrichtseinheiten parallel in einem kompletten Jahrgang mit vier Klassen durchzuführen.

„Dies ist ein enormer Fortschritt und lobenswerter pädagogischer Gewinn für die Grundschüler. Sämtliche Schüler von Klasse eins bis vier können somit ihre bisherigen Kompetenzen beim digitalen Üben und Lernen mit iPads erweitern“, so Regina Sommer. Die installierten Lernprogramme werden in den einzelnen Jahrgangsstufen pädagogisch abgestimmt. Die Eltern erhalten regelmäßige Informationen, sodass die digitale Arbeit ihrer Kinder transparent wird und aktiv begleitet werden kann.

In Kürze werden 18 Klassen mit Beamern ausgestattet sein. Zurzeit sind es vier Klassen – 14 weitere Beamer sind auf dem Weg zur Grundschule. Des Weiteren können die Schüler sich über 14 „DashBots“ freuen. Das sind kleine Roboter, die für das Lernen im naturwissenschaftlichen Bereich hervorragend geeignet seien.

„Die Baumberge-Schule ist mittlerweile gut aufgestellt beim Einsatz mit digitalen Medien“, freut sich die Schulleiterin. Besonders in Pandemiezeiten sei somit eine gute pädagogische Bildungsarbeit auch auf Distanz sichergestellt. So könne eine Lehrkraft mit dem Klassenmaskottchen Erklärfilme drehen und an die Schüler verschicken. Eine andere Lehrerin könne Frühblüher fotografieren und daraus eine gemeinsame Collage erstellen. Die Palette der digitalen Möglichkeiten sei schier endlos.

Schulleitung und Kollegium der Baumberge-Schule bedanken sich besonders bei der IT-Abteilung der Gemeinde, Gustl Wessels, Dennis Bees und Max Ludwig, für die wertvolle Unterstützung. Die Schulleiterin hebt zudem die „hervorragende Teamarbeit“ der Medienbeauftragten Stefanie Temme und Christian Haupt hervor.