Im Alter von 99 Jahren verstarb Julia Koch-Suwelack am 30. November in Havixbeck. Die Autorin und Künstlerin wurde in Billerbeck geboren. Damit ist ein erfülltes, ereignisreiches und kreatives Leben zu Ende gegangen.

Julia Koch-Suwelack konnte erzählen – und es war immer spannend. Ihre Erlebnisse in den Kriegsjahren; wie der später berühmte Künstler Horst Janssen ihr Kommilitone wurde; was es bedeutete, als „spätes Mädchen unter lauter Revoluzzern“ 1970/71 bei Joseph Beuys in Düsseldorf noch einmal Kunst zu studieren.

Wenn man mit ihr das Picasso-Museum besuchte, was das Team vom Sandstein-Museum zu ihrem 85. Geburtstag unternahm, dann konnte sie nicht nur die Grafiken Picassos erklären. Sie berichtete, dass sie mit ihrem Mann, dem Physiker Prof. Dr. Julius Koch, bei einer Wanderung in Südfrankreich Pablo Picasso in seinem Garten gesehen und ein Gespräch über den Gartenzaun geführt hatte.

Julia Koch-Suwelack war immer kreativ, hatte immer ein Projekt. Sie gestaltete Bilder mit Holzschnitt, Rohrfeder, Buntstift, Bleistift, Aquarell, Pastell und Öl. Sie schrieb Märchen, Autobiografisches, Kriminalromane – und sie unterstützte das junge Museum, wo sie nur konnte. 1994 trat sie dem Förderverein Baumberger-Sandstein-Museum bei.

Julia Koch-Suwelack fehlte bei kaum einer Ausstellungseröffnung. Und wenn das Museum eine Illustration brauchte, um beispielsweise einen romanischen Taufstein zeichnerisch zu rekonstruieren, dann griff die Künstlerin sofort zur Feder.

Sie erinnerte sich, dass ihre Familie in Billerbeck einen versteinerten Fisch aus den Baumbergen besaß, ermittelte diesen bei einem Familienzweig in Erlangen und sorgte dafür, dass das Fossil dem Sandstein-Museum geschenkt wurde. Im Jahr 2004 dokumentierte eine Ausstellung von Julia Koch-Suwelack im Sandstein-Museum 60 Jahre ihres künstlerisches Schaffen. Joachim Eichler