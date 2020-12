Dreikönigssingen in Havixbeck und Hohenholte

Die Sternsingeraktion 2021 wird in der Pfarrgemeinde St. Dionysius und St. Georg vorbereitet. Kinder und Jugendliche, die sich am Dreikönigssingen in Havixbeck und Hohenholte beteiligen möchten, können sich noch bis zum 20. Dezember anmelden.