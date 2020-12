„Zoe begleitet ihre Freundin auf ein Reitinternat und hat dort eine außergewöhnliche Begegnung mit einem Pferd – Shaman. Als sie erfährt, dass er eingeschläfert werden soll, haut sie mit ihm ab, obwohl sie noch nie auf einem Pferd gesessen hat. Als sie dann am dritten Abend ihr Zelt aufbaut, verhält sich Shaman sehr merkwürdig. . .“

Mit dieser spannenden Einleitung zu Gina Mayers „Pferdeflüsterer Academy – Reise nach Snowfields“ hat Sechstklässlerin Lotta Drewer , Schülerin der Anne-Frank-Gesamtschule ( AFG ), die Jury des Vorlesewettbewerbs neugierig gemacht. Überzeugen konnte die Elfjährige Buchhändlerin Beate Janning, die Schulleiterin der Baumberge-Schule, Regina Sommer, und AFG-Lehrerin Annika Schulte schließlich mit einer besonders spannenden Textstelle, die sie „gut interpretiert und vermittelt hat“, wie AFG-Lehrerin Katrin Blumenthal erläutert. „Auch in den Fremdtext (‚Auf Socken durch Flocken rocken – eine Adventsgeschichte‘ von Uticha Marmon, Wiebke Rhodius, Mina Teichert und Lena Havek) hat sie sich hereingelesen und konnte überzeugen“, freut sich die Organisatorin des Wettbewerbs.

Blumental schätzt sehr, dass trotz Corona „etwas stattfinden durfte, auf dass sich die Kinder freuen konnten.“ Dabei hebt die Deutschlehrerin die Bedeutung des Lesens hervor: „Lesen ist in vielerlei Hinsicht wichtig. Es ist der Schlüssel für Bildung, fördert die Konzentration, aber auch die Kreativität. Man kann einfach aus dem Alltag entfliehen und in die Rolle eines Superhelden schlüpfen. Viele Kinder haben schon während des Klassenentscheids das Vorlesen genossen, neue, spannende Bücher kennengelernt und die Freude am Lesen entdeckt.“