„Lasst unseren Ort weihnachtlicher werden!“ – So lautete der der Titel eines Malwettbewerbes, der in den vergangenen Wochen in Havixbeck stattgefunden hat. Viele bunte Bäume schmücken nun die Bauzäune in der Ortsmitte und tragen dazu bei, dass die Hauptstraße eine weihnachtliche Atmosphäre versprüht.

„Wir sind überwältigt, wie viele tolle Bäume eingereicht wurden. Die Kids haben sich sehr viel Mühe macht, haben geprickelt, geklebt, gebastelt und gemalt“, freut sich Birgit Lenter, Geschäftsführerin von Marketing Havixbeck. „ Jeder Baum ist ein eigenes kleines Kunstwerk geworden. Deshalb war es auch sehr schwer, die Gewinnerbäume auszuwählen.“

Die Sieger stehen aber nun fest. Die acht Bäume, die gewonnen haben, sind an der Fensterscheibe des Büros von Marketing Havixbeck zu bestaunen. Die Gewinner werden in den kommenden Tagen persönlich informiert und können sich ihre Preise ab Montag (14. Dezember) im Büro von Marketing Havixbeck am Bellegarde-Platz abholen.