Die evangelische Kirchengemeinde lädt zu ihren Weihnachtsgottesdiensten ein. Aufgrund der besonderen Umstände sind die Abläufe dabei anders als gewohnt, teilte die Kirchengemeinde mit. Das bezieht sich sowohl auf Zeiten als auch auf Orte.

Folgende Gottesdienste sind – unter Vorbehalt der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie – geplant. In Nienberge feiert die evangelische Gemeinde um 15.30 Uhr einen Open-Air-Familiengottesdienst auf dem Schulhof der Grundschule. Abends feiert die Gemeinde dann zwei Christvespern um 17 Uhr und um 18.30 Uhr. Da das Lydia-Gemeindezen­trum unter Coronabedingungen für Weihnachtsgottesdienste viel zu klein ist, feiert die Gemeinde diese beiden Gottesdienste in der katholischen Pfarrkirche St. Sebastian. Pfarrer Oliver Kösters drückt der katholischen Schwestergemeinde seinen großen Dank für diese Gastfreundschaft aus.

Am 1. Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) feiert die Gemeinde um 10 Uhr einen Abendmahlsgottesdienst im Lydia-Gemeindezentrum.

In Havixbeck wird der Familiengottesdienst in diesem Jahr als ökumenischer Gottesdienst auf dem Kirchplatz von St. Dionysius gefeiert. Beginn ist um 16 Uhr. Zusätzlich gibt es nach Bedarf noch ein Angebot um 14.30 Uhr. Die Christvesper am Abend um 18 Uhr feiert die Gemeinde dann im Forum der Anne-Frank-Gesamtschule. Geplant ist, dass dieser Gottesdienst live über Youtube gestreamt wird und auch über die Homepage abrufbar ist.

Am 1. Weihnachtstag wird der Abendmahlsgottesdienst um 10 Uhr in der evangelischen Kirche in Havixbeck gefeiert. Für alle diese Gottesdienste gilt, dass eine vorherige Anmeldung erforderlich ist. Die Anmeldung erfolgt über die Homepage der evangelischen Kirchengemeinde. Sobald die technischen Voraussetzungen erfüllt sind, kann man sich auch für die Gottesdienste anmelden. Dies sollte bis Mitte der Woche möglich sein, heißt es von Seiten der Kirchengemeinde.

Zudem müssen in den Gottesdiensten die bekannten Abstands- und Hygienevorschriften eingehalten werden. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes während des Gottesdienstes und der Verzicht, im Kircheninneren zu singen, gehören mit dazu.

„All das möge zu Weihnachten aber nicht im Vordergrund stehen“, betont Pfarrer Oliver Kösters. „Entscheidend ist, dass wir miteinander Weihnachten feiern können.“