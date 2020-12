Regionale Produkte am Wegesrand

Ein Selbstbedienungsverkaufsstand an der Sandsteinroute, neue Sitzgruppen am Sportzentrum Flothfeld und ein neuer Fahrradtourenanhänger für den ADFC wurden durch ein Förderprogramm der LEADER-Region Baumberge in der Gemeinde Havixbeck realisiert. Derartige Kleinprojekte und ehrenamtliches Engagement bringen einen Mehrwert für die Heimat. Und so startet die zweite Runde der Kleinprojekte-Förderung am 6. Januar.

An fast jeder Ecke hat sich in den vergangenen Monaten in der Baumberge-Region etwas getan: Es gibt neue Outdoor-Fitnessgeräte, neue Sitzgelegenheiten, verbesserte Freizeitangebote und mehr. Möglich gemacht hat es die Kleinprojekte-Förderung, die in diesem Jahr zum ersten Mal ganz unbürokratisch kleine Ideen zur Verbesserung der Lebensqualität in der LEADER-Region Baumberge finanziell unterstützt hat. Jetzt sind alle 23 Projekte erfolgreich abgeschlossen, berichtet das LEADER-Regionalmanagement in einer Pressemitteilung.

„Es war unglaublich bemerkenswert, mit welch großem Engagement die Bürgerinnen und Bürger an den Projekten gearbeitet und so einen hohen Mehrwert für ihre Heimat geschaffen haben“, erklärt Koordinatorin Linn Westermann vom Regionalmanagement der LEADER-Region Baumberge rückblickend. „Es war eine sehr gelungene Premiere mit sehr vielfältigen und unterschiedlichen Ideen.“

Dank der finanziellen Unterstützung für einen neuen Fahrradtourenanhänger bietet der ADFC Havixbeck nun längere Touren in einem größeren Umkreis an. Außerdem entstanden in Havixbeck neue Sitzgruppen am Sportzentrum Flothfeld. In Poppenbeck wurde ein Selbstbedienungsverkaufsstand für Radfahrer und Wanderer direkt an der Baumberger Sandsteinroute aufgestellt. Regionale Lebensmittel sind dort zu bekommen.

Insgesamt 200 000 Euro standen zur Umsetzung der Kleinprojekte zur Verfügung: 180 000 Euro aus den Bundes- und Landesmitteln des Kleinprojekte-Förderprogramms sowie weitere 20 000 Euro aus den Haushalten der fünf Kommunen der Baumberge-Region.

Und auch im kommenden Jahr 2021 sind gute Ideen der Bürgerinnen und Bürger in der Baumberge-Region gefragt. Bereits ab dem 6. Januar (Mittwoch) können Projektideen eingereicht werden. Voraussetzung ist, dass die förderfähigen Gesamtkosten bei maximal 20 000 Euro liegen und das Projekt zwischen Mai und November 2021 umgesetzt werden kann. Einreichungsfrist ist der 17. Februar. Detaillierte Informationen will das LEADER-Regionalmanagement zu Beginn des nächsten Jahres geben.

Einen Überblick über alle Projekte, die in diesem Jahr gefördert wurden, gibt es auf der Homepage der LEADER-Region Baumberge.