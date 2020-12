Als besonderes Weihnachtsgeschenk bietet die Musikschule Havixbeck wieder einen Gutschein über vier Termine Schnupperunterricht an. Mit einem solchen Gutschein erhält der Beschenkte vier Mal 30 Minuten Einzelunterricht in der Musikschule in dem gewünschten Fach bei einer qualifizierten Lehrkraft. Außerdem wird für die Dauer des Schnupperunterrichtes das entsprechende Instrument zum Üben zur Verfügung gestellt.

Verschenkt werden kann der Unterricht in den Instrumentalfächern Blockflöte, Querflöte, Oboe, Klarinette, Fagott, Saxofon, Horn, Trompete, Posaune, Euphonium, Tuba, Violine, Violoncello, Kontrabass, E-Gitarre, Klavier, Orgel und Schlagzeug sowie für Dirigier- und Gesangsunterricht.

Ab sofort können die Gutscheine im Büro der Musikschule zum Preis von 65 Euro erworben werden. Im Preis enthalten sind der Unterricht und das Mietinstrument. Die Einlösung der Gutscheine erfolgt im neuen Jahr nach Absprache mit der entsprechenden Lehrkraft.

„Zurzeit darf die Musikschule Einzelunterricht anbieten. Die Entwicklung im Januar bleibt aber abzuwarten. Selbstverständlich kann der Gutschein auch erst eingelöst werden, wenn sich die Corona-Situation beruhigt hat“, erläutert Musikschulleiter Rainer Becker.

Weitere Informationen zur Gutscheinaktion gibt es im Büro der Musikschule, 0 25 07/22 85; E-Mail: mail@musikschule-havixbeck.de.