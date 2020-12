Im Internet waren sie schon zu lesen und auch unsere Zeitung hat sie über einen langen Zeitraum abgedruckt: Die Sandstein-Geschichten von Havixbecks Museumsleiter Dr. Joachim Eichler , deren Wissen er augenzwinkernd den Teitekerlken zuschreibt. Die Sagengestalten der Baumberger Steinbrüche, das ist der Grundgedanke, wissen ja über den Baumberger Sandstein rundherum Bescheid.

In der Artikelreihe hat der Historiker munter verbürgte Fakten über den Baumberger Sandstein genommen und darum Geschichtengesponnen, wie diese zustande gekommen seien. Oder er berichtet absolut nachweisbare Zusammenhänge, die aber trotzdem eigentümlich und amüsant sind. Und manche Legenden werden von Dr. Joachim Eichler zurechtgerückt.

So sind die Geschichten nun in einem Buch zusammengefasst: „Sandsteinspuren. Mit den Teitekerlken unterwegs“ ist im Hamburger Tredition-Verlag erschienen. Und die Geschichten sind sortiert: „So könnte es gewesen sein“ enthält zum Beispiel die Geschichte der schönen Drutginis, die ihr Ehemann Heinrich Parler 1370 in Baumberger Sandstein porträtierte. „So war es“ enthält unter anderem den Bericht über den Diebstahl eines Sandstein-Zehs im münsterischen Dom 1946.

Unter „So war es wirklich“ wird die Geschichte vom wilden ostfriesischen Häuptling zurechtgerückt, der angeblich den Pastor in der Kirche mit der Armbrust erschoss. Letztlich werden unter „Gut zu wissen“ ungewöhnliche Erscheinungen erklärt, so zum Beispiel die roten Steine am Turm der Havixbecker Kirche.

Das Buch von 88 Seiten enthält viele Fotografien, außerdem Illustrationen des Hamburger Künstlers Nils Morich. Das Werk kann aber über den Buchhandel bezogen werden.