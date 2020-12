Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Havixbeck-Nienberge hat sich aufgrund der dringenden Empfehlung durch die Landeskirche dazu entschlossen, am Weihnachtsfest keine Präsenzgottesdienste in den Kirchen zu feiern. Dennoch möchte die Gemeinde präsent sein und die Möglichkeit zur Besinnung und Stärkung bieten.

Ein Team um Presbyterin Eva-Maria Geißler-Höing hat in den vergangenen Tagen 120 besondere Weihnachtstüten“ für Familien vorbereitet, die es ermöglichen, zu Hause eine gemütliche Andacht mit allen Sinnen zu feiern. Familien sind eingeladen, diese Tüten in der Kirche in Havixbeck abzuholen. Möglich ist dies zu folgenden Zeiten: Dienstag (22. Dezember) von 10 bis 17 Uhr und Heiligabend (24. Dezember) von 10 bis 14 Uhr. Das Angebot besteht solange der Vorrat reicht.

Am Heiligen Abend wird die Kirche in Havixbeck zwischen 15 und 18.30 Uhr zum Gebet und zur persönlichen Andacht geöffnet sein. Die Kirche wird wie gewohnt, weihnachtlich geschmückt sein. Es besteht die Möglichkeit, eine Kerze zu entzünden und Gedanken und Gebetsanliegen in einem Buch aufzuschreiben. Pfarrer Oliver Kösters wird in der Zeit vor Ort sein und steht auch zum Gespräch bereit. Insgesamt dürfen sich nicht mehr als 15 Personen gleichzeitig in der Kirche aufhalten, sodass es eventuell zu kurzen Wartezeiten kommen kann. Das Presbyterium bittet um Beachtung der geltenden Hygienebestimmungen.

Über die Homepage der Evangelischen Kirchengemeinde (www.evk-havixbeck.de) werden zudem Online-Angebote zur Verfügung gestellt, am Heiligen Abend vor allem für Familien. Die Gemeinde lädt dazu ein, das Weihnachtsfest in Verbundenheit miteinander zu feiern, egal an welchem Ort.