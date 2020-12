Am Ende der Weihnachtszeit wird sich die DLRG-Ortsgruppe wie gewohnt um die Entsorgung der dann ausrangierten Weihnachtsbäume kümmern. Der Jugendvorstand hat in Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung ein coronakonformes Konzept für die Tannenbaumaktion erstellt.

Am 9. Januar (Samstag) werden ehrenamtliche Helfer durch die Straßen von Havixbeck und Hohenholte fahren und die ausgemusterten Weihnachtsbäume einsammeln. Zu 9 Uhr sollten die abgeschmückten Bäume dazu gut sichtbar am Straßenrand liegen. Verzichtet wird auf das Sammeln von Spenden an den Haustüren, um die Möglichkeit einer Ansteckung auf ein Minimum zu reduzieren.

Wer die Arbeit der DLRG-Jugendgruppe unterstützen möchte, wird gebeten, seine Spende mit dem Betreff „ DLRG Jugend“ zu überweisen auf das Spendenkonto der DLRG-Ortsgruppe Havixbeck, Volksbank Baumberge, IBAN DE38 4006 9408 0407 4752 03. Die DLRG bittet darum, dass die Spenden nicht an die Bäume gehängt werden, damit sie auch wirklich ihrem Zweck zugeführt werden können. Das Geld macht die Schwimmausbildung sowie Veranstaltungen wie das Pfingstlager möglich.