Impulse für Gottesdienste zu Hause liegen bereit

An Weihnachten feiern die Christen die Geburt Jesu. Ein großer Feiertag für alle Gläubigen, auch in Havixbeck und Hohenholte. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation hat die Katholische Kirchengemeinde ihre Angebote an den Feiertagen nochmals angepasst. Die Sitzplätze in den Kirchen sind sehr begrenzt. Für die Gottesdienste am Heiligabend sowie am ersten Weihnachtstag waren Anmeldungen nötig.

„Die angekündigte Krippenfeier an Heiligabend auf dem Kirchplatz von St. Dionysius kann leider nicht gefeiert werden“, teilte das Seelsorgeteam am Mittwoch mit. „Den Tag über werden Impulse an der Krippe ausliegen, sodass jeder Interessierte Weihnachten feiern kann.“ Auf der Homepage der Pfarrei werde ein Gottesdienst als PDF-Dokument zu finden sein. „Dieser hält einige Extras bereit“, so die Kirchengemeinde.

In Hohenholte bildet am Heiligen Abend die „Offene Waldweihnacht“ den Abschluss der Adventsaktion mit einem besinnlichen Spaziergang im Wald zur Madonna im Forst. An Stationen, die durch Lichterketten beleuchtet sind, gibt es Impulstexte und Bilder. Es ist ein offenes Angebot in der Zeit von 16 bis 18 Uhr, das sich besonders an Familien mit Kindern richtet.

Der Jugendgottesdienst am zweiten Weihnachtstag kann nicht wie geplant in der Reithalle stattfinden. Das Organisationsteam der Messdiener feiert alternativ dazu einen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Dionysius und zeichnet diesen auf. Am zweiten Weihnachtstag wird der Gottesdienst um 11 Uhr im Internet übertragen und kann auf diese Weise zu Hause mitgefeiert werden.

Die Gottesdienste in Havixbeck an Heiligabend um 22 Uhr und am ersten Weihnachtstag um 11 Uhr werden live gestreamt. Der Link steht jeweils auf Homepage kath.kirche-havixbeck.de. Diese Gottesdienste werden danach noch einige Tage im Internet abrufbar sein. Die Gottesdienste in der Übersicht:

Heiligabend(24. Dezember): 18 Uhr, St. Georg, Christmette, mit Live-Übertragung auf den alten Schulhof hinter der Kirche; 22 Uhr, St. Dionysius, Christmette, musikalisch begleitet von Ralf Mertens auf der Trompete;

Erster Weihnachtstag(25. Dezember): 8 Uhr, St. Dionysius, Hirtenamt, musikalisch begleitet von Lioba Fricke auf der Blockflöte; 9.30 Uhr, St. Georg, Festhochamt; 11 Uhr, St. Dionysius, Festhochamt, musikalisch begleitet von Udo Wegmann auf dem Waldhorn;

Zweiter Weihnachtstag(26. Dezember): 8 Uhr, St. Dionysius, Eucharistie; 9.30 Uhr, St. Georg, Eucharistie;

Sonntag (27. Dezember): 8 Uhr, St. Dionysius, Eucharistie; 9.30 Uhr, St. Georg, Eucharistie; 11 Uhr, St. Dionysius, Eucharistie.

Bei allen Veranstaltungen sind die gesetzlich gültigen Kontaktbestimmungen und die bestehenden Hygieneregeln einzuhalten. Kurzfristige Änderungen können sich ergeben. Einlass in die Kirche wird jeweils eine halbe Stunde vor Beginn der Gottesdienste sein.

Die

evangelische Kirche

wird am

Heiligen Abend

zwischen 15 und 18.30 Uhr zum Gebet und zur persönlichen Andacht geöffnet sein. Pfarrer Oliver Kösters wird in der Zeit vor Ort sein und steht auch zum Gespräch bereit. Insgesamt dürfen sich nicht mehr als 15 Personen gleichzeitig in der Kirche aufhalten, sodass es eventuell zu kurzen Wartezeiten kommen kann. Die geltenden Hygienebestimmungen sind einzuhalten.

Familien können sich „Weihnachtstüten“, die eine Andacht zu Hause ermöglichen, Heiligabend von 10 bis 14 Uhr in der Kirche abholen. Auf ihrer Homepage hält die Evangelische Kirchengemeinde ebenfalls verschiedene Angebote bereit.