Unter dem Thema „Heilige Nacht“ erzählt Heinrich Rölver in der von ihm aus Holz geschnitzten und gezimmerten Krippe die Weihnachtsgeschichte. Bei Jesus, Maria und Josef, flankiert von Ochs und Esel, am Stall versammeln sich die Hirten mit ihren Schafen und die Heiligen Drei Könige. Zu sehen ist das kunstvolle Exponat des Havixbeckers in der 80.