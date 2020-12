An Heiligabend fand in St. Georg Hohenholte eine besondere Christmette statt. Im Vorfeld war die Gemeinde aufgerufen worden, sich an der Malaktion „Krippenfenster“ zu beteiligen, berichtet der Ortsausschuss Hohenholte der Kirchengemeinde St. Dionysius und St. Georg in einer Pressemitteilung. Hierzu wurde das von Viktor von der Forst 1886 gestaltete Chorfenster „Christi Geburt“ in 48 „Kacheln“ aufgeteilt, ausgedruckt und mit einer Holzplatte im passenden Format an interessierte Malerinnen und Maler verteilt.

An Heiligabend fand in St. Georg Hohenholte eine besondere Christmette statt. Foto: Sammlung Michael Schäfers

Die Malaktion fand in der Adventszeit großen Anklang und so fanden die 48 Kacheln zu Heiligabend wieder zusammen und wurden an der Rückseite der Kirche neben der Kapelle in Originalgröße aufgestellt.

Durch die jeweils frei gewählten Materialien und Farben entstand ein außerordentlich lebendiges und gemeinsam geschaffenes Kunstwerk, das gleichzeitig einen besonderen Rahmen für die nach draußen auf die frisch renovierte Außenwand der Kirche übertragene Christmette in Hohenholte bot. Das Krippenfenster wurde nach der Christmette vor der Kirche aufgestellt und ist dort bis Anfang nächsten Jahres zu bewundern. Der Ortsausschuss sagt allen Malerinnen und Malern einen herzlichen Dank.

„Lichterloh“, der multimediale Adventskalender in St. Georg mit allen 48 Kläppchen, ist ebenfalls noch bis zum 6. Januar täglich verfügbar. Zu empfehlen sind wegen der Beleuchtungseffekte die dunklen Nachmittags- und Abendstunden.