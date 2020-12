DLRG sammelt Tannenbäume ein

Jugendvorstand passt Konzept an

Havixbeck -

Um wie gewohnt nach den Festtagen ausgediente Weihnachtsbäume in Havixbeck und Hohenholte einsammeln zu können, feilt die DLRG-Jugend seit Wochen an einem neuen Konzept. Am 9. Januar (Samstag) machen sich die Ehrenamtlichen wieder auf den Weg.