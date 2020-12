Der Gottesdienst am Altjahresabend ist in der Evangelischen Kirchengemeinde Havixbeck-Nienberge normalerweise ein sehr beliebter Gottesdienst. Aufgrund der derzeitigen Umstände und Regelungen kann aber auch dieser Gottesdienst nicht als Präsenzgottesdienst gefeiert werden.

Die Kirchengemeinde lädt stattdessen ein, einen Online-Gottesdienst der Apostelgemeinde in Münster mitzufeiern, der mit Superintendent Holger Erdmann aufgezeichnet wurde. Dieser Gottesdienst wird am Altjahresabend auf der Homepage der Apostelgemeinde bereitgestellt und auch auf der Homepage der Kirchengemeinde Havixbeck-Nieberge (www.evk-havixbeck.de) verlinkt.

Zudem werden die weihnachtlich geschmückten Kirchen in Havixbeck und Nienberge am Donnerstag (31. Dezember) in der Zeit von 16 bis 19 Uhr zum stillen Gebet geöffnet sein. Mit einigen Presbyterinnen und Presbytern wird Pfarrer Oliver Kösters von 16 bis 17.30 in Nienberge vor Ort sein, von 17.30 bis 19 Uhr in Havixbeck.

Für die beiden folgenden Sonntage (3. und 10 Januar) verzichtet die Kirchengemeinde darauf, eigene Online-Angebote aufzunehmen. Sollte es auch über den 10. Januar hinaus nicht möglich sein, Präsenzgottesdienste zu feiern, wird das Presbyterium mit den Liturginnen und Liturgen über verschiedene Formate nachdenken und diese dann über die Homepage bereitstellen.

Das Lydia-Gemeindezentrum in Nienberge und die Kirche in Havixbeck werden an den folgenden beiden Sonntagen jeweils von 10.30 bis 12 Uhr zum stillen Gebet geöffnet sein.