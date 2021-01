Abenteuer mit Wohnmobil B-OB

Es sei die Faszination vom Entdecken der weiten Welt, die sie vermitteln wollen. Verbunden mit einer spannenden Abenteuergeschichte. „Es sind Vorlesebücher mit vielen Bildern, denn sie sollen Eltern und Kinder in bekannte und fremde Welten eintauchen lassen“, so die Havixbeckerin Stephi Wallenborn , die mit ihrem Mann Ben schon vor einiger Zeit die Homepage www.weltenbummler-kids.de ins Leben gerufen hat (wir berichteten). Aus ihren eigenen Erfahrungsberichten über das Reisen mit Kindern entstand nach und nach die Idee, andere Kulturen dieser Welt auch in die Wohnzimmer der Leser zu bringen und eine länderspezifische Buchreihe für Kinder auf den Markt zu bringen.

Die Hauptrolle darin hat ihr Wohnmobil B-OB. Die beiden besten Freunde Line und Benni, übrigens Stephi Wallenborn und ihr Mann als sie noch Kinder waren, treffen B-OB in einer verbotenen Scheune – und gehen mit ihm in Deutschland auf eine Abenteuertour. „In Hamburg bekommt er einen Bootsuntersatz, in der sächsischen Schweiz schmeißt er sich die Kletterausrüstung über“, sagt die 39-Jährige schmunzelnd. Spielerisch werden dabei auf 80 Seiten Land und Leute vorgestellt.

Mehrere Monate hat es gedauert, bis das Buch fertig für den Druck war. „Mein Mann und ich haben uns die Geschichten auf unseren Autofahrten überlegt, er hat daraufhin eine Art Drehbuch geschrieben, später das Manuskript.“

Mit Lektorat und Korrektorat hat das Buch schließlich mehrere Schleifen durchlaufen. „Wir haben geprüft, ob alles logisch ist. Ob wir kindgerecht genug geschrieben haben und gleichzeitig den Illustrator gebrieft.“ Mehr als 100 Bilder sind für das erste Buch entstanden, das den Titel trägt „Die Weltenbummler Kids – Nie ohne Seife waschen.“ Dabei beziehe sich der Titel übrigens nicht auf die Corona-Situation, sondern auf den altbekannten Spruch, um sich die Himmelsrichtungen Norden, Osten, Süden, Westen zu merken, wie Stephi Wallenborn mit einem Lachen bemerkt.

Um das Buchprojekt zu realisieren, hatten die beiden Havixbecker eine Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen (wir berichteten). „Dabei sind fast 13 000 Euro zusammengekommen. Mit dem Geld können wir auch schon das zweite Buch finanzieren“, freut sich die Mutter von drei Kindern. „Allein 340 Bücher wurden auf diesem Weg bereits vorgemerkt, insgesamt haben wir schon 650 verkauft.“

Im Zuge der Vorbereitungen und Testlesungen, die nicht nur im erweiterten Familien- und Bekanntenkreis stattgefunden haben, konnte das Autorenpaar aus Havixbeck über mehrere Ecken auch einen Kontakt zu Elfie Donnelly herstellen, der Erfinderin von Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen. „Sie hat unser Buch gelesen und uns eine Woche vor Druckschluss zwei nette Sätze zukommen lassen, die wir als Empfehlung auf unseren Buchrücken drucken durften“, freut sich Stephi Wallenborn.

Und dort befindet sich noch ein bekannter Name. „Von Dennis Gansel, dem Regisseur von ‚Jim Knopf und die Wilde 13‘ haben wir auch eine Empfehlung bekommen. Er war früher unser Nachbar in Berlin.“ Er sei von Anfang an von der Idee begeistert gewesen und glaube an das Projekt. „Er sieht von unserer Geschichte sogar schon Netflix-Folgen.“ Aber bis es so weit sein könnte, erscheinen erst einmal bis zum kommenden Sommer die nächsten zwei Bände. In denen gibt es Abenteuer in Schweden und in Argentinien.

„Die Weltenbummler Kids – Nie ohne Seife waschen. Ein Abenteuer in Deutschland.“ ISBN: 978-3982-25954-3, Preis: 15 Euro. Erhältlich bei den Autoren über die Mailadresse: aloha@weltenbummlerkids.de, und auch in den lokalen Buchhandlungen.