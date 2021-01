Erst online, dann persönlich

Das erste Schulhalbjahr neigt sich dem Ende zu, am 29. Januar gibt es Zeugnisse. Für die Viert- und Zehntklässler sind diese Halbjahreszeugnisse besonders wichtig, denn sie stellen die Weichen für ihre weitere Schullaufbahn. Wer sich für die Anne-Frank-Gesamtschule ( AFG ) Havixbeck-Billerbeck interessiert, sollte sich spätestens jetzt informieren, rät die Schulleitung.

„In den vergangenen Jahren haben wir Kinder und Eltern bereits im November hier in der Schule begrüßt“, sagt Schulleiter Dr. Torsten Habbel , der es sehr bedauert, dass er künftigen Schülerinnen und Schülern mit ihren Eltern aufgrund der Corona-Lage diesmal keinen lebhaften Eindruck am „Tag der offenen Tür“ geben konnte. „Daher haben wir auf der Startseite unserer Homepage alle relevanten Informationen, die wir sonst in persönlichen Gesprächen und Informationsveranstaltungen vermitteln, multimedial zusammengestellt.“

Auf der Homepage afg-havixbeck-billerbeck.de gibt es zwei Buttons. Wer sich über die Schule und deren Pädagogik informieren möchte, klickt auf „die AFG erkunden“. „In der linken Spalte werden Eltern künftiger Fünftklässler fündig, rechts steht Wissenswertes für diejenigen, die in unsere Oberstufe wechseln möchten“, erklärt Abteilungsleiterin Vera Thomas .

Videos zeigen Unterrichtstage

Für einen ersten Eindruck empfiehlt Thomas, sich die Videos „Start an der AFG“ und „Typische Schullaufbahnen“ anzuschauen. „Hier gewinnen Eltern und Kinder einen Einblick in den Ablauf der Unterrichtstage und erfahren, wie wir ihre Kinder in den ersten Wochen begleiten.“ Für einen lebhaften Eindruck beider Standorte sorgt das „Willkommensvideo“. Auch die Bläserklasse und der Bereich der individuellen Förderung werden vorgestellt.

Künftige Oberstufenschülerinnen und -schüler erfahren in der rechten Spalte etwas über die mediale Ausstattung in ihrem neuen Gebäude, das zum Sommer fertig wird. Auch das Kurssystem und das Fächerangebot werden vorgestellt. Zum Profil des AFG-Oberstufenzentrums gehört auch die besondere Möglichkeit, Informatik wählen zu können, Sport als Grundkurs und Pädagogik als Leistungskurs im Abitur zu wählen.

Anmeldung in zwei Schritten

Die Anmeldung an der AFG erfolgt in zwei Schritten: Zunächst müssen Eltern ihr Kind unverbindlich über den Button „Anmeldung“ digital anmelden. Verbunden mit dieser Onlineanmeldung ist ein verbindlicher Termin für die persönliche Anmeldung. Nur in Ausnahmefällen sei eine Online-Anmeldung auch auf Schul-PCs vor der persönlichen Anmeldung möglich.

Der zweite Teil der Anmeldung erfolgt im Gespräch mit der Schulleitung oder den Sekretärinnen am Schulstandort Havixbeck. „Die Corona-Schutzverordnungen erfordern eine sorgfältig geplante, koordinierte Anmeldung, um niemanden zu gefährden“, so Dr. Torsten Habbel. Um die Kontakte auf ein Minimum zu beschränken, sollten die zukünftigen AFG-Schüler nicht, wie sonst üblich, mit ihren Eltern zur Anmeldung kommen.

174 Plätze zu vergeben

Eine Zusage über einen der insgesamt 174 Plätze an der AFG erhalten die Familien per Post. Falls es erneut mehr Anmeldungen als Plätze gibt, werden die Eltern per E-Mail zeitnah noch vor den Anmeldeterminen anderer Schulen benachrichtigt.

Oberstufenschüler bekommen auch noch später die Möglichkeit, sich anzumelden.