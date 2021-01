1100 Schülerinnen und Schüler hat die Anne-Frank-Gesamtschule, bis auf zwei waren am Montagmorgen nach Angaben von Schulleiter Dr. Torsten Habbel alle mit Endgeräten für den digitalen Unterricht ausgestattet. „Die letzten zwei Schüler holen sich Endgeräte heute ab.“ So weit, so gut. Doch digitalen Unterricht, den gab es am Montag an der Gesamtschule nicht.