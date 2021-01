Ja, auch VHS-Leiterin Esther Joy Dohmen sehnt sich nach den Zeiten zurück, in denen Kursteilnehmer und Dozenten in den Kursen noch persönlich zusammenkommen konnten. Und dennoch sagt sie auch: „Wir haben durch die digitalen Kursangebote vieles gelernt, was wir nach der Corona-Pandemie beibehalten wollen.“

So sei es in der virtuellen Welt zum Beispiel möglich, dass ein Havixbecker sich einer Spanischgruppe anschließt, ohne die Reise nach Dülmen antreten zu müssen. In Havixbeck war mangels Teilnehmern kein Spanischkurs zustande gekommen.

„Und warum soll nicht auch in Zukunft ein Dülmener flexibel entscheiden können, ob er in die VHS kommt oder lieber vor dem Monitor mitmacht?“, fragt sich Dohmen. Solche Hybridangebote dürften also auch dann noch gemacht werden, wenn es aus virologischer Sicht keinen Grund mehr dafür gibt.

Dass die digitalen Kursangebote so gut laufen, ist zu einem guten Teil Tobias Kreiten zu verdanken, der rechtzeitig im März 2020 zum VHS-Team gestoßen war. Der IT-Spezialist sollte eigentlich eine langfristige Digital-Strategie für die Volkshochschule erarbeiten. Und das wird er auch noch tun. „Aber jetzt traf es sich natürlich gut, dass er erst einmal unsere Kursleiter coachen konnte, für die ja der digitale Unterricht auch Neuland war“, erklärt Dohmen.

Außerdem stand Kreiten auch parat, wenn Kursteilnehmer Fragen hatten, wie sie sich in die digitalen Kurse einloggen können. „Alles kein Hexenwerk“, versichert Dohmen. „Wir haben sehr viel Wert darauf gelegt, unsere Videokonferenzen so einfach wie möglich aufzubauen“, erklärt sie. Ein Smartphone, Tablet oder PC mit Internetanschluss genügten, um mitzumachen.

Die Kurse seien ziemlich gut gebucht, ob Sprachen oder Gesundheitsangebote. „Natürlich haben wir längst nicht so viele Teilnehmer wie in der realen Welt“, räumt Dohmen ein. Etwa knapp ein Viertel des sonstigen Angebots könne aber aufrechtgehalten werden.

Und auch, wenn der Mensch als soziales Wesen sicher deutlich besser ohne Lockdown klarkomme: „Es gibt auch Vorteile beim digitalen Kurs. Manch einer lässt seine Kamera beim Fitnesskurs lieber ausgeschaltet“, schildert die VHS-Leiterin. Und nach der Körperertüchtigung könne man dann ja sanft auf der Coach entschlummern – ohne erst nach Hause fahren zu müssen. Sie hofft dennoch, dass in Kürze die Kursteilnehmer auch wieder zusammenkommen können.

„Vielleicht sind ja in einem ersten Schritt Treffen unter freiem Himmel möglich“, so Esther Joy Dohmen. Ganz wichtig ist es ihr aber, bis dahin auf die virtuellen Möglichkeiten zu setzen. Die Leiterin klar: „Schließlich möchten wir bei unserer Zielgruppe auch in der Pandemie nicht in Vergessenheit geraten.“