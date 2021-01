„Oh, wie schön!“ – So dachten am Sonntag viele Kinder und Erwachsene in Havixbeck und Hohenholte, als sie morgens den weißen Schneeteppich erblickten. Spaziergängern in und um Havixbeck boten sich schöne Ansichten, zum Beispiel Haus Havixbeck im Schnee oder die verschneite Bruder-Klaus-Kapelle in den Baumbergen.

Winterliches Szenario an der Bruder-Klaus-Kapelle in den Baumbergen. Foto: Ansgar Kreuz

Viele Kinder nutzten die weiße Pracht, um große Schneemänner zu bauen.

An der Stapeler Sraße steht dieses Prachtexemplar. Foto: Iris Veldmann

An der Stapeler Straße erhielt ein Schneemann Mütze und Schal. Und gleich zwei Schneemänner bei ihrem Ausflug in die Winterwelt bauten Jona Sperling und Ole Brandt.

Jona Sperling und Ole Brandt haben den Schnee für zwei große Schneemänner genutzt. Foto: Anja Sperling

Aber: Nach Angaben der Meteorologen wird die weiße Pracht im Münsterland aber nicht lange anhalten.