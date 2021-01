Raus an die frische Luft

Mit den von ihnen organisierten Vorträgen, Führungen, Exkursionen und weiteren Veranstaltungen ergänzen sich der Heimatverein Havixbeck, der Freundeskreis der St.-Dionysius-Pfarrkirche und der Förderverein Baumberger-Sandstein-Museum seit vielen Jahren gut. Daher haben die drei Vereine auch für das Jahr 2021 wieder einen gemeinsamen Veranstaltungskalender herausgegeben.

Nachdem im Vorjahr aufgrund der Corona-Pandemie etliche Termine abgesagt werden mussten, hoffen die Organisatoren nun auf eine Entspannung der Situation, um die geplanten Veranstaltungen durchführen zu können. „Da noch nicht abzusehen ist, was auf uns zukommt, haben wir für die erste Jahreshälfte nur Veranstaltungen an der frischen Luft geplant“, erklärt Vorsitzender Friedhelm Brockhausen für den Heimatverein. „Es sind Wanderungen und Radtouren, bei denen wir uns auf Spurensuche in unserer näheren Umgebung begeben, Heimat kennen lernen wollen.“

Der Freundeskreis der St.-Dionysius-Pfarrkirche hofft unterdessen, dass die traditionelle plattdeutsche Maiandacht im Innenhof des Hauses Havixbeck stattfinden kann. Der Termin werde rechtzeitig bekanntgegeben.

Geforscht wird im Freundeskreis St. Dionysius derzeit zu einem Kreuzweg, den Pfarrer Wilkingtepe 1872 auf dem Havixbecker Friedhof aufstellen ließ. Geschaffen habe die 14 Stationen aus Baumberger Sandsteinstein der in Havixbeck/Walingen geborene Bildhauer (Clemens) August Brinkmann . „Ich bin auf der Suche nach dem Verbleib des Kreuzwegs und nach Informationen über August Brinkmann“, bittet Friedhelm Brockhausen, der auch Geschäftsführer des Freundeskreises ist, um Hinweise aus der Bevölkerung, 0 25 07/94 17.

Der Förderverein Baumberger-Sandstein-Museum plant für 2021 zwei „Sandstein-Treffs im Rabertshof“ sowie Exkursionen zum Bergbau-Museum Bochum, nach Arnsberg sowie nach Porta Westfalica und Herford.

Einbringen werden sich die drei Vereine auch beim „Tag des offenen Denkmals“ am 12. September (Sonntag). Das Thema lautet: „Sein und Schein – in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“.

Termine Förderverein Sandstein-Museum 4. März (Donnerstag), 19 Uhr, Restaurant Apollon, Mitgliederversammlung und Vortrag;

20. April (Dienstag), 16 Uhr, Café im Sandstein-Museum, „Sandstein-Treff im Rabertshof“;

24. April (Samstag), 8 Uhr, Lidl-Parkplatz, Tagesfahrt zum Bergbau-Museum Bochum;

24. Juni (Donnerstag), 7.30 Uhr, Lidl-Parkplatz, Tagesfahrt nach Arnsberg

mit Stadtführung und Besuch des Sauerlandmuseums;

23. September (Donnerstag), 7.30 Uhr, Lidl-Parkplatz, Tagesfahrt: Porta Westfalica und Museum Marta, Herford;

16. November (Dienstag), 16 Uhr, Café im Sandstein-Museum, „Sandstein-Treff im Rabertshof“. ...

Termine Freundeskreis St. Dionysius 30. Juni (Mittwoch), 19.30 Uhr, Haus Sudhues, Mitgliederversammlung und Film „Dir gehört mein Leben“, Zivilcourage und Gottvertrauen der Geschwister Scheipers;

6. Oktober (Mittwoch), 19 Uhr, Pfarrkirche St. Dionysius, Kirchenführung „Liturgie als Bauherrin des Kirchenraumes“. ...