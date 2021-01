Raum für Fußgänger und Radler schaffen

Die SPD-Fraktion beantragt im Gemeinderat die Umgestaltung der Straße Hangwerfeld zwischen Schützenstraße und Plaggen­esch. Ziel sei „die Schaffung einer verkehrssicheren Infrastruktur hinsichtlich der Rad- und Fußwege in diesem Bereich.“ Fußgänger und Radler sollen mehr Raum bekommen, Abbiegungen und Einfahrten so gestaltet werden, dass Fußgänger und Radfahrer besser gesehen werden.

Der Charakter der Straße Hangwerfeld habe sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt. Ursprünglich eine Straße im Gewerbegebiet, werde sie inzwischen vielfältig genutzt. Sie ist die Anbindung für das Baugebiet Habichtsbach II sowie für das geplante Baugebiet Habichtsbach III. Sie werde aber auch von den Familien genutzt, deren Kinder die Kindertagesstätten der Elterninitiative Tabaluga und der AWO am Plaggen­esch besuchen. Darüber hinaus werde der Bereich von den Kunden des dortigen Verbrauchermarktes genutzt sowie auch von den Gewerbetreibenden und den Anwohnern der Altbebauung. Die Gestaltung der Straße sei für die heutige Nutzung nicht ausgelegt, fasst die SPD zusammen.

Von der Schützenstraße kommend, befindet sich auf der linken (westlichen) Seite ein Bürgersteig. Autofahrer, die auf den Parkplatz des Verbrauchermarktes fahren, haben wegen der in den Parkbuchten stehenden Pkw und Lkw schlechte Sicht auf den Fußweg – eine gefährliche Situation für die Fußgänger.

Hinzu komme: Weil auf der rechten (östlichen) Fahrbahnseite kein Bürgersteig ist, wird der linke in beide Richtungen genutzt. Und das nicht nur von Fußgängern und kleinen Radlern. Mangels eines Radweges oder Schutzstreifens nähmen auch erwachsene Radfahrer den Bürgersteig, um die Kinder zu begleiten.

Weiterhin problematisch seien die fehlenden Querungsmöglichkeiten zur Kindertagesstätte Tabaluga, mahnt die SPD an.

Weiter in Richtung Plaggen­esch auf der linken Seite vor der Kreuzung stehen direkt am Bürgersteig Glascontainer. Wirft dort jemand sein Leergut ein, ist der Weg für Fußgänger und kleine Radfahrer versperrt, hat die SPD beobachtet. Häufig fänden sich hier auch Scherben auf dem Gehsteig.

Im weiteren Verlauf Richtung Plaggenesch sind linker Hand Gewerbebetriebe mit ihren Ausfahrten. Aufgrund hoher Hecken würden Fußgänger teilweise nicht gesehen. „Weiter nimmt der Bürgersteig eine starke Linkskurve – ab dieser Stelle kann der Bürgersteig aufgrund von Wildwuchs kaum noch genutzt werden“, kritisieren die Sozialdemokraten. Außerdem parkten hier nicht selten „Kleinbusse und andere Kraftfahrzeuge auf dem Bürgersteig“. Somit müssten insbesondere Kinder an dieser Stelle absteigen und den Bordstein hinunter. Das sei auch problematisch für Rollstuhlfahrer. Fußgänger mit Kinderwagen oder Radfahrer wichen hier immer wieder auf die Straße aus, was zu erhöhter Unfallgefahr führt.

Die Bürgersteige rechts und links am Plaggenesch seien soweit fertiggestellt. Allerdings enden diese an der Brücke über den Graben A abrupt, eine gerade Verbindung zum westlichen Gehweg des Hangwerfelds ist nicht gegeben.

Schließlich sehen die Sozialdemokraten auch Gefahren, wenn man die vom Durchgangsverkehr befahrene Schützenstraße in Richtung Südostring überqueren will. Hier sei zu überlegen, ob durch geeignete Maßnahmen kurzfristig eine Verbesserung der Situation herbeigeführt werden kann, etwa durch Bodenwellen auf der Schützenstraße.

Zusammenfassend bittet die SPD darum, die Einrichtung von Bremsschwellen auf der Straße im Hangwerfeld zu prüfen, einen Bürgersteig auf der östlichen Seite zu planen, einen beidseitigen Radschutzstreifen einzurichten, die Umsetzung der Glascontainer zu prüfen, erhöhte Verkehrskontrollen in Hinsicht auf Falsch- und Dauerparker durchzuführen, dafür Sorge zu tragen, dass auf den Bürgersteig ragender Grün- und Astwuchs zurückgeschnitten wird, die Anbindung des westlichen Bürgersteiges an die Brücke über den Graben A in Richtung Neubaugebiet zu prüfen und zu schauen, ob kurzfristig Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit an der Kreuzung Hangwerfeld – Schützenstraße – Südostring herbeigeführt werden können.

Bei all dem, so heißt es im Antrag der SPD, „sollen Kriterien für eine Osttangente beachtet werden.“