Wie alle anderen kulturellen Einrichtungen kann auch das Sandstein-Museum nur mit vorsichtigen Trippelschritten in das neue Jahr gehen. „Wir haben ja keine andere Chance, als auf Sicht zu fahren“, sagt Museumsleiter Dr. Joachim Eichler .

Die Ausstellung „In der Kuhle“ über die unterschiedlichen Wahrnehmungen von Steinbrüchen hatte er aufgrund der klimatischen Bedingungen aus der Sandsteinscheune herausgeholt und im gut klimatisierten Obergeschoss des Hauptgebäudes wieder aufgebaut. „In der unklimatisierten Sandsteinscheune haben wir im Winter 100 Prozent Luftfeuchtigkeit – und das wäre den Monitoren und den Ölgemälden nicht gut bekommen.“

Der Museumschef: „Aufgrund des Lockdowns haben die Ausstellung bisher nur die wenigen Menschen gesehen, die dort Besprechungen mit viel Abstand abhielten.“ Wird diese Präsentation noch einmal von einem größeren Publikum zu sehen sein? „Ich weiß es nicht“, zuckt Eichler mit den Schultern. Das hinge davon ab, wann man wieder das Museum öffnen dürfe. „Ein Hunger nach Kultur ist da, das merken alle, die in diesem Bereich tätig sind.“

Vier neue Sonderausstellungen, berichtet Eichler weiter, seien vorbereitet oder in der Vorbereitung: zwei Kunstausstellungen und zwei historische Eigenproduktionen. Sein „Lieblingskind“ sei die Ausstellung „Dorf im Wandel“, die auch von einem größeren Bildvortrag begleitet werden soll. Eichler: „Hier laufen die Recherchen schon seit Monaten und sind noch nicht beendet.“ Havixbeck wandele sich in den letzten Jahren schon wieder erheblich, das sehe man an den Neubauten in der Ortsmitte. „Ausstellung und Bilderpräsentation sollen sich allerdings vordringlich mit der Verkehrssituation im Ortskern befassen“, erläutert er. Die Straße von Coesfeld nach Münster ging über Jahrhunderte etwa 100 Meter an der Havixbecker Kirche vorbei, Havixbeck sei ein Straßendorf gewesen. „In den 1950er-Jahren hat der Autoverkehr zugenommen, der Ort ist autogerecht umgebaut worden. Durch die Erschließung neuer Baugebiete wuchs die Zahl der Autos, und der Verkehr wurde im Ortskern zu einer echten Belastung. ,Der Ortskern erstickt im Blech‘, hieß es schon in den 70er-Jahren“, erinnert Eichler.

Er freut sich, dass „die Fotosammlung des Museums zuletzt auch dank der Unterstützung Havixbecker Bürger bedeutend gewachsen ist“. So könne mit vielen Bildern der Wandel der Ortsmitte von 1954 bis zur Eröffnung der Fußgängerzone 1994 dargestellt werden. „Die Präsentation dürfte eigentlich eine Pflichtveranstaltung für alle sein, die in Havixbeck politische Verantwortung tragen“, meint er. Denn viele Überlegungen, die zur Umgestaltung des Ortskerns führten, sollten berücksichtigt werden, wenn man für die Zukunft plane.