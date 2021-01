Die Corona-Pandemie und die daraufhin erlassene Schutzverordnung macht den Präsenzunterricht an den Schulen zurzeit unmöglich. Jetzt aber stehen die Halbjahreszeugnisse auf dem Programm. Wie kommen die Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern an diese heran?

In der Baumberge-Grundschule ist das Verfahren geklärt, wie Schulleiterin Regina Sommer auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigte. Hier bekommen lediglich die Kinder der insgesamt sieben Klassen des 3. und 4. Jahrgangs Zeugnisse. Am Dienstag ist dazu die große Zeugniskonferenz per Video durchgeführt worden, am Mittwoch dann gingen die Mitteilungen an die Eltern raus.

Die Zeugnisausgabe hätte eigentlich am 29. Januar (Freitag) stattgefunden. Wegen der aktuellen Situation werden die Zeugnisse nun stattdessen in Kopie bis zum 28. Januar (Donnerstag) per Post verschickt. „Die Zeugnisse gehen bis zum Mittag hier raus, dann müssten sie am nächsten Tag da sein“, erklärt Regina Sommer.

Besonders wichtig sind die Halbjahreszeugnisse im 4. Jahrgang. Dort werden sie ergänzt mit den Empfehlungen der Grundschule für die weiterführende Schule. Dieser Anmeldeschein ist dem Zeugnis im Original beigefügt. „Mit diesen Unterlagen können die Eltern ihre Kinder an einer weiterführenden Schule anmelden“, so die Schulleiterin.

Und die original Zeugnisse? Die bekommen die Kinder ausgehändigt, sobald sie wieder zum Präsenzunterricht in die Schule kommen. Voraussetzung ist, dass sie die von den Eltern unterschriebene Zeugniskopie mitbringen. Im Tausch erhalten die Mädchen und Jungen dann von ihrer Klassenlehrerin das Zeugnis im Original.

„Das Verfahren ist uns vom Schulamt vorgeschlagen worden und wird in anderen Grundschulen sogar schon seit mehreren Jahren so gehandhabt“, ist Regina Sommer zuversichtlich, einen guten Weg gewählt zu haben. Trotzdem hofft sie mit ihrem gesamten Kollegium auf ein baldiges Wiedersehen in der Schule.