Während in früheren Zeiten Obstbäume ein fester Bestandteil eines jeden Gartens waren, ist ihre Anzahl – und damit ein wichtiger Lebensraum – in den innerörtlichen Bereichen immer mehr zurückgegangen. „Dies ist für uns ein guter Grund, gemeinsam mit den Anwohnern des Baugebietes Habichtsbach II eine Obstbaumreihe zu pflanzen“, kündigt Bürgermeister Jörn Möltgen an.

Entlang des Sandwegs am Graben A sollen auf der vorhandenen Grünfläche 20 bis 25 Obstbäume gesetzt werden. „Für jeden Baum suchen wir einen Paten“, erklärt Fachbereichsleiterin Monika Böse. Ob Privatperson, Familie oder Kita-Gruppe, alleine oder gemeinsam mit Nachbarn – alle Bewohner des Baugebietes haben Gelegenheit, bei dieser Aktion „Bürgerbäume“ dabei zu sein und so einen Beitrag zum Artenschutz und zur Verbesserung der Lebensqualität in ihrem nächsten Wohnumfeld zu leisten.

Da die Obstbäume noch in diesem Frühjahr gepflanzt werden sollen, hat die Verwaltung alle Anwohner des Baugebiets angeschrieben. Die Gemeinde stellt die Bäume, für die eine Patenschaft übernommen wird, zur Verfügung und übernimmt die Anpflanzung. „Die ersten Zusagen für Patenschaften haben wir bereits“, freut sich Bürgermeister Jörn Möltgen am Montagnachmittag. Eine gemeinsame Pflanzaktion sei angedacht.

„Die Paten versorgen ihren Baum mit Wasser und haben im Gegenzug nach einiger Zeit leckeres Obst zum direkten Verzehr, für Marmelade oder zur Versaftung“, wirbt Bürgermeister Jörn Möltgen für dieses Projekt. „Wir hoffen, dass diese Aktion ein Signal für weitere Pflanzmaßnahmen im Gemeindegebiet sein kann und ermuntern alle, die geeignete Flächen kennen oder sich als Paten beteiligen wollen, proaktiv auf die Gemeinde zuzugehen.“