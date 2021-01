„Auch in der heutigen Zeit können Heiligengeschichten Kraft geben“, findet Dr. Fransiska Dittert. In ihren Händen hält die Havixbeckerin ihr neu erschienenes Buch „Mutig in Gott – Die heilige Ottilie vom Elsass“. Darin zeichnet sie die Lebensgeschichte einer starken, mutigen Frau nach, die im Mittelalter ihren eigenen Weg ging – allen Widerständen zum Trotz.