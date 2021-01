Eintreten gegen Hass und für Toleranz

Sie heißen zwar Stolpersteine, aber in der Hektik des Alltags wird mancher achtlos über sie hinweggehen, hinwegsehen und nicht innehalten, um die Erinnerungsplaketten im Bürgersteig im Bereich der Einmündung Hauptstraße/Blickallee zu betrachten. Vielleicht fällt da eher die Stele am Rande der kleinen Grünanlage auf.

Steine und Stele erzählen eine Geschichte, in der es hieß: „Endlich ist es uns gelungen, den letzten Juden aus Havixbeck zu verdrängen. Viel zu lange war es diesen Parasiten möglich, das Gastrecht unserer Gemeinde zu genießen oder besser gesagt zu missbrauchen.“ Worte, geschrieben im Havixbecker Heimatbrief vom Juni 1942. „Worte, deren Grausamkeit bis heute erschüttert“, erinnern Bürgermeister Jörn Möltgen und der Friedenskreis Havixbeck aus Anlass des Holocaust-Gedenktages am heutigen Mittwoch (27. Januar) an das Geschehene.

An der Hauptstraße war einst die Familie Gerson zu Hause. Das Grauen begann mit der Abholung aus der Wohnung. Die kleine Stele, die der Körperlänge eines vierjährigen Kindes entspricht, erinnert seit dem 9. November 2000 an Yvonne Gerson . Sie war vier Jahre alt, als sie deportiert wurde. Sie war sechs Jahre alt, als ihr Leben in Auschwitz ausgelöscht wurde.

Auch ihr Vater Kurt sowie ihre Großeltern Fritz und Berta Gerson wurden deportiert und ermordet. Die Stolpersteine im Ort, verlegt durch den Künstler Gunter Demnig, erinnern nicht nur an die Familie Gerson, sondern auch an Pia Eichwald und ihre Schwester Elisabeth sowie an Sybille Schmitz.

Stele und Stolpersteine konnten auf Antrag des Friedenskreises an der Anne-Frank-Gesamtschule im Einvernehmen mit dem Havixbecker Rat ihren Platz in der Gemeinde, in Höhe des früheren Wohnhauses der Familie Gerson, finden. Die Gesamtschule hat sich selbst zur „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ erklärt und zeigt damit, dass sie im Geiste Anne Franks immer wieder deutliche Zeichen gegen Ungerechtigkeit, Ausgrenzung und Diskriminierung setzt und aktiv zu einer positiven Erinnerungskultur beitragen will. Zudem vergibt der Friedenskreis den Preis für Zivilcourage an Schülerinnen und Schüler, die sich im Alltag mutig für diskriminierte Mitschüler eingesetzt haben.

„Der 27. Januar ist ein ganz besonderer Tag. Nicht zufällig gedenken wir an diesem Tag der Opfer des Nationalsozialismus“, erklärt Jörn Möltgen. Denn am 27. Januar 1945 befreiten sowjetische Soldaten das Vernichtungslager Auschwitz, ein Datum, das Roman Herzog in seiner Eigenschaft als Bundespräsident zum offiziellen deutschen Gedenktag erklärt hat. Die Vereinten Nationen bestimmten diesen Tag, der sich nun zum 76. Male jährt, zum internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust.

Es waren nicht nur Juden, die in die Konzentrationslager deportiert wurden. Politisch missliebige Menschen, Gegner des Nazi-Regimes, Sozialdemokraten, Kommunisten, Christen, Roma und Sinti, aber auch Homosexuelle und andere Unerwünschte wurden verschleppt und ermordet.

Und heute? „Die Würde des Menschen ist unantastbar“, lautet der erste Satz des Grundgesetzes. „Diesen ersten Satz gilt es wörtlich zu nehmen und mit Leben zu füllen, wenn es darum geht, in unserem Land, auch schon in unserem Alltag, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Gewalt, Hass und Hetze entgegenzutreten, sich einzumischen für eine Welt, in der sich die Menschen achten und tolerieren“, so Bürgermeister Jörn Möltgen.