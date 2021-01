Die Glocken der Kapelle des Stiftes Tilbeck läuten am Mittwochvormittag. Innen ist es ruhig, in diesem Jahr fehlen die Menschen, die in Tilbeck leben und arbeiten, fehlen die Schüler der Münsterlandschule, diejenigen, die die Zukunft in der Hand haben. Die Pandemie lässt eine große Veranstaltung nicht zu. In der Stille ist die Schwere des Tages, an dem an die Opfer des Holocaust gedacht wird, spürbar.

Ein Cellostück wird gespielt, ein Schild mit den Worten „Würden-Träger“ und eine Königin werden hereingetragen. Beides wird vorbeigetragen an Porträts von Menschen von gestern und von heute, an Menschen, die in ihrem Alltag Würden-Träger waren und sind.

Ganz bewusst hat sich das Tilbecker Vorbereitungsteam zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus mit dem Begriff „Würden-Träger“ auseinandergesetzt und erinnert dabei nicht etwa an die gewöhnlich bekannten Würdenträger, berichtet das Stift Tilbeck in einer Mitteilung. Das Team macht deutlich, dass alle Menschen „Würden-Träger“ sind und zeigt an diesem Tag vor allem auf diejenigen, die während des Holocaust aus Tilbeck entfernt wurden. Die, dessen Würde das NS-Regime nicht anerkannt hat. 228 Menschen. 228 Leben. 228 Würden-Träger.

Thomas Kronenfeld, Geschäftsführer der Stift Tilbeck GmbH. Foto: Stift Tilbeck

Auch heute noch wird die Würde des Menschen oft mit unterschiedlichen Maßen gemessen, zum Beispiel durch die zunehmenden Möglichkeiten der Gentechnik und der Medizin. Den Menschen wird eine Vielzahl von Möglichkeiten eröffnet, die zu einer neuen Art der Verantwortung herausfordert. So appelliert die diesjährige Veranstaltung daran, Verantwortung zu übernehmen, die Würde der Mitmenschen mitzutragen und an entsprechender Stelle die Stimme zu erheben. Immer dann, wenn jemand in seiner Würde verletzt wird. Dazu fordert auch Thomas Kronenfeld, Geschäftsführer der Stift Tilbeck GmbH, auf, der zu Beginn der Veranstaltung dazu appelliert, „in einer Zeit, in der Rechtsradikalismus wieder populär ist, bei diesem Thema immer wieder die Stimme zu erheben“.

Pastoralreferent Klaus Hammelbeck, Leiter der Seelsorge im Stift Tilbeck. Foto: Stift Tilbeck

Zum Ende der Gedenkfeier, die über den Tilbecker Videokanal in die Gruppen übertragen wird, lädt Pastoralreferent Klaus Hammelbeck, Leiter der Seelsorge, die Menschen, die vor Ort in Tilbeck leben, dazu ein, am Mahnmal „Gebrochener Engel“ auf dem Friedhof eine Kerze zu entzünden und damit der Opfer des Holocaust zu gedenken.

Die Stift Tilbeck GmbH hat einen Videomitschnitt der Gedenkveranstaltung für Interessierte auf der Homepage www.stift-tilbeck.de veröffentlicht. Am Ende des Films spricht auch Havixbecks Bürgermeister Jörn Möltgen einige Worte zum Gedenktag.