Unter dem Motto „finde dein Licht“ öffnen 25 aktive und ehemalige Klosterorte in Westfalen-Lippe ihre Pforten und laden zur Begegnung ein, wobei in diesen Zeiten Begegnung mit ausreichendem Abstand gemeint ist. Auch die Pfarrgemeinde St. Dionysius und St. Georg beteiligt sich mit Aktionen in Havixbeck und Hohenholte.

„2021 wird ein besonderes Jahr. Die Corona-Pandemie hinterlässt Spuren“, schreibt Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger , Kulturdezernentin des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL), in ihrem Grußwort. „Mit der Veranstaltungsreihe ‚finde dein Licht‘ setzt die Klosterlandschaft Westfalen-Lippe 2021 wieder ein Zeichen des Lichts.“

Die Katholische Kirchengemeinde öffnet von Samstag (30. Januar) bis zum 14. Februar (Sonntag) täglich von 10 bis 19 Uhr die Stiftskirche St. Georg in Hohenholte und zeigt eine Ausstellung zum Thema „Licht“. Diese umfasst eine Geschichte zum Lesen mit passenden Bildern. Die Besucher sind eingeladen, in die Erzählung einzutauchen. Es werden Räume zum Nachdenken, zum Beten und für Gespräche eröffnet. Ergänzt wird die Ausstellung durch eine Installation im Kirchenraum, in der Lichtschauspiele in Verbindung mit Texten und Geschichten gezeigt werden.

In der Pfarrkirche St. Dionysius in Havixbeck lädt die Kirchengemeinde am kommenden Samstag (30. Januar) um 19 Uhr zu einem Wortgottesdienst zum Thema „Lichtmomente“ ein. Der dunkle Kirchraum erhellt sich im Laufe des Gottesdienstes immer mehr durch viele Kerzen. Eine überdimensionale Kerze erleuchtet im Chorraum der Kirche, Lichteffekte lassen den Raum in unterschiedlichem Licht erscheinen.

Die Besucher sind eingeladen, an dieser Kerze ihre eigenen „Lichtmomente“ unter dem Thema „finde dein Licht“ in Bild und Text anzubringen. Jeder Mensch habe Momente und Situationen, die ihm helfen, Licht zu sein, Licht zu empfangen, erklären die Initiatoren. Diese Gelegenheit, eigene Lichtmomente anzukleben, kann bis zum 14. Februar genutzt werden.

Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe finden Interessierte in den Flyern, die in den Kirchen ausgelegt sind, oder online.