Havixbeck -

An den touristischen Fahrradwegen in der Gemeinde Havixbeck tut sich etwas. Besonders schadhafte Teilabschnitte der 100-Schlösser-Route werden in den nächsten Monaten saniert oder neu aufgebaut. Zudem wird am neuen Konzept für die Baumberger-Sandstein-Route gearbeitet.