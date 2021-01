Gespräche im Zehn-Minuten-Takt

In der kommenden Woche können Eltern ihre Kinder an der Anne-Frank-Gesamtschule ( AFG ) verbindlich anmelden. Um Wartezeiten zu vermeiden und wegen der Corona-Schutzmaßnahmen, werden dazu über die Online-Anmeldung Termine vergeben.

Vor drei Jahren haben die Gemeinde Havixbeck und die Stadt Billerbeck entschieden, dass in Havixbeck vier und in Billerbeck zwei Klassen eingerichtet werden. Zwar entscheidet die Schulleitung, wo die Schüler jeweils zur Schule gehen, „aber wir werden die Wünsche der Eltern berücksichtigen“, sichert Schulleiter Dr. Torsten Habbel zu. „Es ist selbstverständlich, dass Billerbecker Kinder in Billerbeck und Havixbecker Kinder in Havixbeck zur Schule gehen. Da wir nur in Havixbeck eine Bläserklasse anbieten, kann es allerdings sein, dass Billerbecker Eltern ihre Kinder für den Standort Havixbeck anmelden möchten.“

Die AFG geht davon aus, dass erneut mehr Kinder angemeldet werden, als sie aufnehmen kann. „Die Reihenfolge der Anmeldung darf für die Entscheidung, wer aufgenommen wird, keine Rolle spielen“, betont der Schulleiter. Mit Blick auf die strengen Vorgaben des Schulgesetzes ist für den Schulleiter das Kriterium der Leistungsheterogenität entscheidend: „Gesamtschule ist so erfolgreich geworden, weil wir sehr leistungsstarke, eher durchschnittlich begabte Schüler sowie Schüler, die mehr Unterstützung benötigen, in einem ausgewogenen Verhältnis aufnehmen. In dieser Bandbreite der Leistungsheterogenität liegt unsere Stärke, denn sie bildet unsere Gesellschaft in der Schule ab und Schülerinnen und Schüler bereichern sich gegenseitig auf hohem Niveau“, betont Habbel. Dies sei besonders ein Vorteil für die kognitiv starken Schüler, da sie später im Beruf auch mit Menschen in ihrer ganzen Vielfalt umgehen müssten.

Die AFG hat ein vorgezogenes und verkürztes Anmeldeverfahren, damit diejenigen Eltern, deren Kinder die AFG nicht aufnehmen kann, eine andere Schule suchen können. „Denn diese starten mit ihrer Anmeldung erst, wenn wir das Verfahren abgeschlossen haben“, erläutert der Schulleiter und betont: „Jede und jeder ist willkommen und hat dieselben Chancen – unabhängig vom Zeitpunkt der Anmeldung!“

Zahlreiche Eltern hätten ihr Kind bereits online über die Homepage angemeldet. Mit diesem Schritt verbunden ist eine Terminvergabe für die persönliche Anmeldung in der Schule. „So vermeiden wir nicht nur unnötige Wartezeiten, sondern können die Anmeldung unter den Maßnahmen der Corona-Schutzverordnung durchführen“, erläutert Habbel das diesjährige Verfahren. Es soll jeweils nur ein Elternteil ohne Kind kommen, damit die Ansteckungsgefahr möglichst gering gehalten wird.

Jede Mutter beziehungsweise jeder Vater wird von einer ehemaligen Schülerin, die jetzt ihren Bundesfreiwilligendienst an der AFG leistet, im Eingangsbereich begrüßt und zu einem der fünf Anmelderäume begleitet. „Wir nehmen uns 10 Minuten Zeit für jedes Anmeldegespräch, damit wir alle Fragen klären können.“ Aufgrund der großen Nachfrage sind alle Termine für Montag und Dienstag bereits vergeben, doch am Donnerstag seien noch mehrere Zeitfenster frei.

Parallel zur Anmeldung der neuen fünften Klasse können auch Schülerinnen und Schüler für das Oberstufenzentrum Baumberge angemeldet werden. Doch im Gegensatz zu den jetzigen Viertklässlern haben diese auch noch nach dem 6. Februar die Möglichkeit, sich anzumelden.

Gymnasialschüler können nach der neunten Klasse wechseln, Haupt-, Real-, Gemeinschafts- und Sekundarschüler können mit dem Qualifikationsvermerk für die gymnasiale Oberstufe in die Sekundarstufe II der AFG aufgenommen werden. Vorausgesetzt wird eine individuelle Beratung durch Oberstufenleiterin Jeanette Reineke. Daher bittet die Schule um eine telefonische Voranmeldung im Sekretariat, 0 25 07/98 30 60, damit ein Gesprächstermin in der Anmeldewoche vereinbart werden kann.