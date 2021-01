Die geplante Resolution zur Einrichtung von Tempo 50 im Bereich der Kitas des Roten Kreuz und der Johanniter in Herkentrup hat für Verwunderung innerhalb der Kreisverwaltung gesorgt. „Wir haben der Gemeindeverwaltung bereits im Dezember ausführlich die Sach- und Rechtslage dargestellt“, teilt Kreisdirektor Dr. Linus Tepe auf den WN-Bericht vom Donnerstag mit. Bereits bei der Wahl des temporären Standortes der Kita außerhalb der geschlossenen Ortschaft, der von der Gemeinde selbst gewählt wurde, habe der Kreis Coesfeld bei den Ortsterminen explizit auf die Lage zur Kreisstraße hingewiesen und die damit verbundenen Risiken deutlich aufgezeigt.

Da die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer dem Kreis Coesfeld sehr am Herzen liegt, hatten im Zuge der Interimslösung der Kita die Kreisverwaltung mit der Gemeindeverwaltung die Möglichkeiten zur Steigerung der Verkehrssicherheit ausgearbeitet. „Alles im rechtlichen Rahmen Machbare wurde umgesetzt“, erklärt der Kreis am Freitag in einer Pressemitteilung. Seinerzeit hat die Kreisverwaltung, gemeinsam mit der Kreispolizeibehörde und im Konsens mit der Gemeinde, die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h in Höhe der Kinderbetreuungseinrichtungen auf 70 km/h reduziert.

Um die Aufmerksamkeit der Autofahrer in diesem Bereich besonders auf querende Personen zu richten, wurde die Geschwindigkeitsbegrenzung durch Gefahrzeichen ergänzt. Dadurch werden die Verkehrsteilnehmer sensibilisiert und zu besonders achtsamen Verhalten aufgefordert. Als letzte noch mögliche Maßnahme richtete die Kreisverwaltung das Überholverbot durch eine entsprechende Fahrbahnmarkierung ein.

„Wir haben alle vertretbaren verkehrsrechtlichen Maßnahmen umgesetzt“, führt der Leiter des Fachdienstes Verkehrssicherung und -lenkung der Straßenverkehrsbehörde des Kreises, Peter Herzog, an. Die rechtlichen Hürden für Geschwindigkeitsbegrenzungen auf klassifizierten Straßen außerhalb der geschlossenen Ortschaft seien sehr hoch. Eine besondere Unfalllage, die weitere Einschränkungen des fließenden Verkehres rechtfertigen könnte, liege laut Auskunft der Kreispolizeibehörde nicht vor. In den letzten vier Jahren habe es an dieser Stelle erfreulicherweise keinen Unfall gegeben.

Den Hinweisen, dass auf der K51 im Bereich der Kita vermehrt Geschwindigkeitsübertretungen vorkämen, wurde bereits nachgegangen. „Die zahlreichen festgestellten Tempoverstöße im Rahmen einer Geschwindigkeitsüberwachung haben gezeigt, dass viele Verkehrsteilnehmer die Regeln nicht hinreichend beachten. Dies ist ärgerlich und misslich. Wir werden auch in Zukunft vermehrt in diesem Bereich kontrollieren“, so der Kreisdirektor Tepe.

Dem generellen Appell des Bürgermeisters an die Verkehrsteilnehmer zur Aufmerksamkeit und Behutsamkeit im Straßenverkehr pflichte die Kreisverwaltung selbstverständlich und nachdrücklich bei.