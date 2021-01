Wo sollen Kinder künftig spielen?

Der Wunsch nach der Errichtung eines Spielplatzes im künftigen Wohngebiet Habichtsbach III wurde vermehrt von Bürgern gegenüber der Gemeinde geäußert. Der Haupt- und Finanzausschuss wird sich daher mit der Ausweisung einer Spielfläche im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens in seiner Sitzung am kommenden Donnerstag (4. Februar) um 19 Uhr im Rathaus beschäftigen.

Die ursprünglichen Planungen sahen keinen Spielplatz in dem neuen Wohngebiet vor. Zugunsten von Wohngrundstücken sollte darauf verzichtet werden. Geprüft hat die Gemeindeverwaltung daher nach einem im Oktober ergangenen Ratsbeschluss, ob die zwischen den beiden bereits bestehenden Teilen des „Wohnparks Habichtsbach“ liegende Grünfläche für einen Kinderspielplatz genutzt werden könnte.

Dazu heißt es in der Sitzungsvorlage: Verwaltung und Projektentwicklungsgesellschaft seien der Auffassung, dass aus Gründen des Vertrauensschutzes auf eine Umwandlung der Fläche verzichtet werden sollte. Zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität, insbesondere der Beschattung der Aufenthaltsbereiche, könnten dort zum Beispiel einige Obstgehölze gepflanzt werden, die gleichzeitig Lebensraum für Insekten seinen.

Im neuen Baugebiet Habichtsbach III könnte der Spielplatz an dieser Stelle vorgesehen werden. Foto: Gemeinde Havixbeck

Die Verwaltung schlägt dem Gemeinderat vor, innerhalb des Bereichs des Bebauungsplans „2. Erweiterung Wohnpark Habichtsbach“ eine Fläche als Kinderspielplatz auszuweisen. Dies könne in der Größe eines Baugrundstücks von circa 500 Quadratmetern im nördlichen Teil des Plangebiets erfolgen. Aus Gründen des Vertrauensschutzes sollte keine Umwandlung der vorhandenen Grünfläche erfolgen. Für die Querung des Grabens A zur Verbesserung der Anbindung an den Hangwerweg mit dem dort vorhandenem Spielplatz sollten Umsetzungsmöglichkeiten erarbeitet werden, die zu einem vertretbaren finanziellen Aufwand umsetzbar seien.

Berücksichtigung findet in dieser Beschlussvorlage der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen aus dem Dezember. Darin wird neben der Neuanlage der Spielfläche im künftigen Baugebiet auch eine Verbesserung der in der Nähe liegenden Spielplätze im Bürgerpark und am Hangwerweg gefordert.

Die SPD-Fraktion begrüßt in einem vor ihr vorgelegten Änderungsantrag ausdrücklich die Schaffung eines neuen Spielplatzes im Bereich des Wohnparks Habichtsbach II/III. Vor dem Ausschluss der Grünfläche zwischen Habichtsbach I und II als Standort für den Spielplatz möchten die Sozialdemokraten durch eine Anhörung der Anwohner aber erfahren, ob es dort Einwände gegen einen Spielplatz gibt. „Geklärt werden soll, ob weiterhin zwingend Vertrauensschutz für diese Fläche gelten muss. Sprechen sich die Anwohner weiterhin geschlossen gegen eine Umwandlung der Fläche zu einem Spielplatz aus?“, fragt die SPD .

Die SPD-Fraktion sieht diese Fläche unter anderem durch die Lage, die Möglichkeit des schnellen Umbaus der Fläche und die deutlich geringeren Kosten als geeigneter für den Spielplatz an. „Eine bisher de facto durch die Öffentlichkeit ungenutzte Fläche könnte genutzt und wertvolles Bauland erhalten werden“, meinen die Sozialdemokraten.