Den Kindern in Havixbeck frühzeitig das Schwimmen beizubringen, hat sich die DLRG-Ortsgruppe zum Ziel gesetzt. Doch die üblicherweise im Winterhalbjahr stattfindenden Kurse fallen wegen des Lockdowns aus. Und so befürchten DLRG-Vorsitzender Volkmar Brockhausen, sein Stellvertreter Jan Behr und die Leiterin des Ressorts Ausbildung, Nicola Daldrup, dass durch die Corona-Pandemie die Zahl der Nichtschwimmer in der Gesellschaft sogar noch wachsen könnte.

Warum ist es wichtig, dass Kinder früh Schwimmen lernen? Ab welchem Alter sollten sie starten?