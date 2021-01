Oft wird in dieser Zeit von „dunklen Tagen“ gesprochen. Aber was genau verkörpert diese Dunkelheit? Und wo findet man in schweren Zeiten Licht? Mit diesen Fragen setzten die Veranstalter und Anwesenden sich am Samstagabend in einem Wortgottesdienst auseinander. Unter dem Motto „finde dein Licht“ organisiert die Klosterlandschaft Westfalen-Lippe auch in diesem Jahr eine Veranstaltungsreihe, bei der 25 aktive und ehemalige Klosterorte mitwirken.

In Havixbeck wurde die aktuell geöffnete Ausstellung in der Stiftskirche St. Georg in Hohenholte durch den Wortgottesdienst „Lichtmomente“ ergänzt. Trotz Abstands- und Hygienemaßnahmen schuf das Vorbereitungsteam rund um Maria Humpohl, Jens König-Upmeyer , Maria Lohmann, Anne-Marie Mertens, Rebekka Meyer und Christian Wöstmann in der Pfarrkirche St. Dionysius eine warme und einladende Stimmung. In den abgedunkelten Kirchenraum hinein äußerten sie Gedanken wie „Ich habe Angst vor dem, was mich in der Dunkelheit erwarten könnte“ oder „Manchmal beschleicht mich die Angst, dass es auch in unserer Gesellschaft immer dunkler wird“. Schnell stellte sich durch Sorgen und Ängste die Frage: „Wie können wir diese Finsternis ein bisschen heller machen?“ Die Antwort folgte umgehend. Das Vorbereitungsteam hatte vor Beginn des Gottesdienstes dünne Stabkerzen an die Besucher verteilt und entzündete diese nun. Durch Weitergabe der Kerzenflammen erhellte sich der Kirchenraum mit Lichtpunkten, während sinfonische Klänge aus den Lautsprechern die Szene untermalten.

In einer vorgetragenen Geschichte wurde die Wirkung von Licht jeder Größe noch einmal aufgegriffen: Ein kleiner Baumwollfaden sucht seine Bestimmung in der Welt. Doch für ein Schiffstau ist er zu dünn, für einen Pullover zu kurz. Als er auf einen kleinen Klumpen Wachs trifft, schließen die beiden sich zusammen, um ein Teelicht zu erschaffen – aus einer vermeintlich kleinen Kooperation entsteht Licht.

Aber was ist Licht? Auch darauf hatte das Gottesdienstteam mehrere Antworten: „Für mich ist Licht wie Liebe. Man sieht es nicht immer, aber es ist immer da.“ „Licht ist eine Form, in der ich Gott sehe.“ Auch die Gemeindemitglieder teilten ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Thema. „Mein Lichtmoment war, als meine Eltern gegen Corona geimpft wurden“, verkündete ein junges Mädchen ins Mikrofon. Zum Ende des Gottesdienstes hingen bereits einige Lichtmomente auf roten Zetteln an einer überlebensgroßen Kerze mitten im Chorraum. Die Gemeindemitglieder sind herzlich eingeladen, bis zum 14. Februar weitere Bilder und Texte an der Kerze anzubringen.

Die Lichtmomente der Havixbecker reichten von Alltäglichem bis hin zu besonderen Momenten. Doch trotz der Vielfalt stachen einige Aspekte immer wieder heraus. Fasst man diese zusammen, könnte ein gemeinsamer Definitionsversuch von Licht lauten: Licht ist etwas, das wärmt. Es ist etwas, das erhellt. Und vor allem ist Licht etwas, das sich durch Teilen und Weiterreichen nicht verringert, sondern vermehrt.